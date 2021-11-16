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汰除少校持假證件闖軍區 軍警清查是否機密文件遭竊

記者邱奕能、洪哲政／台北16日電
左營海軍營區發生退役少校持假證件闖入事件，震驚高層。（本報資料照片）
左營海軍營區發生退役少校持假證件闖入事件，震驚高層。（本報資料照片）

原海軍少校軍官34歲陳姓男子，去年不當借貸，被海軍教育訓練暨準則發展指揮部列汰除後自請退役；他日前深夜以偽造證件騙過衛哨，進入左營海軍軍區，再翻牆進入校準部營區，待了近一小時，離開時被衛哨識破。陳趁亂逃逸，軍方報案追人，清查是否有機密文件遭竊。

教準部是海軍戰術研發重鎮，下轄有機敏單位，營區遭滲透震驚高層，海軍司令部派專案小組南下調查究責；負責基地警衛的陸戰隊指揮部已進行檢討懲處，並全面強化辯證及複式檢查機制，後續配合檢警偵辦。

據了解，陳男在校準部任職少校期間，負責體能訓練與鑑測業務，因金錢不當借貸，欠下債務，去年9月軍方列為汰除對象，陳自行打報告離職。

本月12日晚上11時27分，陳姓男子至海軍左營基地四海哨所，向衛哨謊稱遺失軍人補給證，手持偽造蓋有官防的臨時軍人補給證和自己身分證，成功進入營區，再前往校準部；當時校準部門口有衛哨，陳翻牆進入，到13日凌晨零時24分出來，改從軍區中正哨所離開。

陳如法炮製，拿偽造臨時軍人補給證和自己身分證供衛哨驗證，衛哨起疑，與教準部營區值日官通話，校準部回應「查無此人」，陳一聽留下身分證、隨身背包，逃離營區。

校準部立即清查，發現陳在營區內待了57分鐘，他行經的兩層廳舍門窗皆上鎖，初步未發現文件或財物遭竊，當天下午向轄區警方報案。

因陳男負債被汰除，軍警擔心他遭人威脅利誘，不能排除他用三C產品偷拍、錄下機敏文件，依要塞堡壘法、偽造文書罪嫌全力追查陳男行蹤。

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