我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

陽明山餐敘高歌 陳時中：純粹私人聚會

台灣新聞組／台北15日電
衛福部長陳時中（左）14日出席屏東義大醫院動土典禮。（記者劉星君／攝影）
衛福部長陳時中（左）14日出席屏東義大醫院動土典禮。（記者劉星君／攝影）

衛福部長陳時中「嗨歌餐敘影片」爆不停，繼日前流出未戴口罩、飲酒唱歌的影片後，又有在陽明山餐敘高歌的最新影片曝光。

本報系聯合報報導，屏東義大醫院昨舉行動土典禮，縣長潘孟安、陳時中、縣內民意代表、醫院診所負責人等出席。典禮結束後，陳時中在媒體包圍下接受聯訪，媒體問到，網路瘋傳陳時中聚餐喝酒、唱歌影片，近期又有陽明山影片流出，陳時中說，那是一個私人聚會、純粹私人聚會，家庭事情。媒體追問，聚餐日期是何時等，陳時中未答便快步搭車離開現場。

台北中國時報報導，臉書上瘋傳陳時在陽明山餐敘的影片，地點是戶外花園，現場採自助餐方式，人數逾十人，還有那卡西伴奏，全場無人戴口罩，影片中的陳時中一樣大展歌喉。

報導指出，陳時中昨出席屏東義大醫院動土儀式，可能是已得知又有最新影片流出，坐在台下的他認真聽著台上致詞，場面頗為嚴肅，直到潘孟安上台說「陳部長，沒關係，來這邊唱歌沒關係，我們這邊到處都是長頭髮的也沒關係」時，陳時中突然有點手足無措、隨後笑笑不語。

潘孟安一席話引得全場哄堂大笑，但對比成為全場焦點卻笑而不語的陳時中，顯得尷尬。隨後陳時中上台致詞時透露，七年前潘孟安剛當屏東縣長時，有意拉他當屏東衛生局長，他考量年紀大了、不適合離鄉背井，所以婉拒，他感謝潘孟安知遇之恩。

陳時中 口罩 中國

上一則

雜貨店聊天 生病鄰居背後揮刀 兄弟一休克一受傷

下一則

新聞評論／全球最貴 巨量高端庫存怎處理？

延伸閱讀

僅4國允許入境 高端族出國需混打 民怨「白打了」

僅4國允許入境 高端族出國需混打 民怨「白打了」
春節居檢裁罰加重 最高罰百萬

春節居檢裁罰加重 最高罰百萬
女陪侍宴飲？陳時中無罩喝酒K歌 恐違廉政倫理

女陪侍宴飲？陳時中無罩喝酒K歌 恐違廉政倫理
藍嗆下台 陳時中反問「是喝酒要下台還是唱歌要下台」

藍嗆下台 陳時中反問「是喝酒要下台還是唱歌要下台」

熱門新聞

王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
台灣退役上將夏瀛洲。圖／取自夏瀛洲臉書網頁

台退將夏瀛洲稱「解放軍有權巡西南空域」 台國防部發聲了

2021-11-07 13:10
前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院。(本報資料照片)

台駐泰前代表李應元癌症病逝 享壽68歲

2021-11-11 09:24
台大機械系最新系服出爐，超簡約設計引起話題。 (圖擷自台大機械系學會臉書)

台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放訂購

2021-11-09 11:01
柏楊妻子張香華。（本報資料照片）

柏楊《醜陋的中國人》遺孀拒教材收錄 2024停止發行

2021-11-11 02:28
行政院長蘇貞昌(中)參加國立台灣歷史博物館升格儀式。記者修瑞瑩／攝影

中共從清華大學竊高科技機密？蘇貞昌：中國謀我日急

2021-11-08 10:08

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑