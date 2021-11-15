陽明山餐敘高歌 陳時中：純粹私人聚會

衛福部長陳時中（左）14日出席屏東義大醫院動土典禮。（記者劉星君／攝影）

衛福部長陳時中 「嗨歌餐敘影片」爆不停，繼日前流出未戴口罩 、飲酒唱歌的影片後，又有在陽明山餐敘高歌的最新影片曝光。

本報系聯合報報導，屏東義大醫院昨舉行動土典禮，縣長潘孟安、陳時中、縣內民意代表、醫院診所負責人等出席。典禮結束後，陳時中在媒體包圍下接受聯訪，媒體問到，網路瘋傳陳時中聚餐喝酒、唱歌影片，近期又有陽明山影片流出，陳時中說，那是一個私人聚會、純粹私人聚會，家庭事情。媒體追問，聚餐日期是何時等，陳時中未答便快步搭車離開現場。

台北中國 時報報導，臉書上瘋傳陳時在陽明山餐敘的影片，地點是戶外花園，現場採自助餐方式，人數逾十人，還有那卡西伴奏，全場無人戴口罩，影片中的陳時中一樣大展歌喉。

報導指出，陳時中昨出席屏東義大醫院動土儀式，可能是已得知又有最新影片流出，坐在台下的他認真聽著台上致詞，場面頗為嚴肅，直到潘孟安上台說「陳部長，沒關係，來這邊唱歌沒關係，我們這邊到處都是長頭髮的也沒關係」時，陳時中突然有點手足無措、隨後笑笑不語。

潘孟安一席話引得全場哄堂大笑，但對比成為全場焦點卻笑而不語的陳時中，顯得尷尬。隨後陳時中上台致詞時透露，七年前潘孟安剛當屏東縣長時，有意拉他當屏東衛生局長，他考量年紀大了、不適合離鄉背井，所以婉拒，他感謝潘孟安知遇之恩。