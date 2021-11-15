釣到百萬紅珊瑚 他霸氣說了這句話後放回海中

台東蘭嶼謝姓男子14日在海上船釣，意外釣上一株生長超過百年的完整天然紅珊瑚。（圖：民眾提供）

台東蘭嶼謝姓男子昨天上午前往海上船釣，意外釣上一株生長超過百年的完整天然紅珊瑚，讓他驚喜不已，還興奮表示，「像是中樂透」。不過即使紅珊瑚多值錢，他仍決定把紅珊瑚放回海裡，他說：「寧可回家吃泡麵，也不願意賺不義之財。」

據本報系聯合報報導，謝男昨天上午出海船釣時，才下竿不到一個小時，意外釣上一株生長超過百年的完整天然紅珊瑚；看到竿頭下彎，以為釣到魚，卻不小心意外釣上非常珍貴的紅珊瑚，讓他又驚又喜。

「拉上來感覺很重，以為釣到大魚。」他說，收線時，竿子都彎下去，不時還卡住，想不到，釣上來的是比大魚更有價植的紅珊瑚，像中了樂透。

當地資深漁民說，這株紅珊瑚長約80公分、寬約40公分，主幹直徑比成人大拇指還粗，且扇面完整，生長時間初估超過百年，整株價值超過50萬元（台幣，下同，約1.79萬美元）、甚至百萬元。

另據中央社報導，釣到珊瑚的漁民是紅頭社區發展協會理事長謝明輝，他接受媒體採訪表示，拍下珊瑚樹照片，是想告訴大家「蘭嶼的海洋資源有多棒！」即使紅珊瑚多值錢，仍決定把紅珊瑚放回海裡。

對此，台東縣政府農業處長許家豪表示，漁民不小心釣起珊瑚，又把珊瑚放回大海中，如此沒有任何觸法問題；若未放回海中，而是故意帶回來蒐藏或轉賣就可能觸及相關罰則。

許家豪說明，漁業法中訂有「兼營珊瑚漁業漁船管理辦法」，須領有兼營珊瑚漁業執照的漁船在指定區域才可採捕，東部海域指定採捕區在蘭嶼東南方外海，且珊瑚漁船限由宜蘭縣南方澳漁港、澎湖縣馬公第三漁港或高雄市旗津漁港進出。