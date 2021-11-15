雜貨店聊天 生病鄰居背後揮刀 兄弟一休克一受傷

嘉義縣賴姓男子持刀砍傷鄰居廖男，警方依殺人未遂罪將其逮捕歸案。（圖：讀者提供）

嘉義縣太保市賴姓男子精神狀況不穩，三天前晚間騎車行經當地一家雜貨店，看到鄰居廖姓男子，涉掏出西瓜刀從後方砍殺數刀，廖失血過多當場休克，送醫急救，廖胞兄阻擋也受傷；警方趕到賴家時他正在清洗凶刀，逮捕依殺人未遂罪嫌送辦，檢方聲押獲准。

據了解，賴男曾被送醫治療，但沒領精神障礙手冊，近年沒有通報滋瀀紀錄，衛生局半年訪視一次；居民說賴常亂罵人、瞪人，早是頭痛人物，如今持刀砍人，形容就像是「屏東挖眼案」翻版，要求縣府正視問題。

警方調查，49歲賴男多年前與妻子離異，獨自一人居住在太保市埤鄉里，平時靠打零工維生。他懷疑鄰居廖姓男子跟他前妻有染，兩人曾發生口角。

12日晚間，賴騎車經過當地一家雜貨店，見廖男在和店員聊天，背對門口，掏出卅公分長西瓜刀靠近，從後猛砍廖男頸部。

廖姓男子想反擊，但因接連被猛無力招架，最後失血過多休克昏迷；廖的胞兄也在場，目睹上前阻攔，和賴扭打過程也被刀割傷。賴嫌犯案後仍在店外徘徊 ，被人持長棍驅趕才離開，廖男送醫搶救。

警方獲報趕到賴男家中，賴正在清洗犯案的西瓜刀，他說因為廖男和他前妻關係親密才行凶，但說不出所以然；檢方依殺人未遂罪嫌聲請羈押獲准。

嘉縣衛生局長趙紋華說，賴男2004年曾送醫治療，診斷患思覺失調症，列社區精神病人分級照護，不過十幾年來沒明顯惡化，持續追蹤訪視，近年紀錄沒有通報滋擾，目前列四級，定期半年訪視一次。後續會提供警方醫療協助，追蹤賴男精神狀況。

埤鄉里長林峯名說，賴男是當地頭痛人物，「全里都不希望他回來」，盼妥善處置。