黑白集／惡民囂張警懦弱 待在台灣需勇氣

台中市宋姓男大生（黑衣）開車擦撞瑪莎拉蒂跑車，張姓（白衣）男乘客等涉嫌拖他下車毆打到昏迷，住進加護病房。(圖：聯合報讀者提供)

超跑 三惡少因擦撞車禍 毆打宋姓大學生重傷昏迷，在輿論壓力下被逮收押，父母下跪道歉，輕縱員警記過調職，閣揆也要求嚴查嚴辦。但蔡政府能給天下父母親多一點社會安全感、多一點待在台灣 的勇氣嗎？

兒子橫遭暴力，宋母說實在很沒安全感，連待在台灣的勇氣都沒有了，希望不要再放危險分子到處傷人，應該零容忍、要重判；句句都是對警方、司法及政府的血淚控訴。

上月底也傳20歲粗工遭派遣公司員工集體凌虐致死，除主謀外，涉案者多在20歲上下。主謀僅以5萬元台幣交保，受害者生母向前立委顏寬恒求助。

半年前「松山之亂」，台北市警松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入嗆聲辱罵、推擠員警、砸毀電腦，所長卻安排握手言和並刪監視器滅證，輿論譁然，撻伐暴力，更不滿警方懦弱。

究竟是什麼原因，社會暴戾之氣越來越重，警方執法卻越來越自我限縮，人民也越來越沒有社會安全感，而相對的則是鄉民審判和私刑正義之風日盛。

此次超跑惡少的父母，除下跪道歉，食品公司也被迫停業。誠然父母失職，但成年人更須為自己行為負責，如此株連的鄉民正義真是法治社會之福？

社會安全感不能靠鄉民正義維持；蘇揆施政只在乎那把拚到最後的掃帚，但那不能增加人民「待在台灣的勇氣」。