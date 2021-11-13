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新聞眼／愛國手臂挺國產 高端族情何以堪

記者沈能元
民眾完整接受兩劑高端疫苗出示「小黃卡」。（記者劉學聖／攝影）
民眾完整接受兩劑高端疫苗出示「小黃卡」。（記者劉學聖／攝影）

力挺國產疫苗，台灣高達上百萬人貢獻「愛國手臂」，但6月高端疫苗解盲至今，高端族能不能出國，爭議不斷。指揮中心12日宣布，有緊急出國需求的高端族可混打AZ、BNT及莫德納疫苗，最多施打四劑疫苗，但國際間接種四劑疫苗僅是少數，研究也不多，指揮中心如此開放，讓信任國產疫苗的高端族情何以堪。

高端疫苗解盲前，指揮中心指揮官陳時中在立法院備詢時表示，國產疫苗可能有不被國際認證的風險；高端成功解盲後，陳時中話鋒一轉，認為高端疫苗「當然有可能」被國際認證，且接種國產疫苗者可以出國，差別僅在於檢疫過程不同。

隨著各國開放邊境，尤其今年11月起，美國要求入境者需完整接種世界衛生組織（WHO）及美國FDA認可的新冠疫苗，此時赫然發現，高端疫苗未列入其中。當被問及要如何解決時，陳時中說需與美國持續溝通，但指揮中心12日宣布開放混打，可見與美方溝通未達到預期結果，必須靠國際認證疫苗救援。

其實，高端疫苗未完整進行相關臨床試驗，高端族無法出國，這是早知的事實，指揮中心開放高端族率先混打，並非獨厚高端，而是愧對接種民眾，這些人為挺國產疫苗義無反顧，卻落得無法出國的下場，只好開放想出國的高端族混打他款疫苗。

指揮中心目前僅開放有緊急出國需求的高端族混打疫苗，但隨各國邊境開放，屆時想出國旅遊的高端族勢必也要混打疫苗才能成行，國際間對於接種第四劑疫苗的研究不多，想出國的高端族將面臨不可知的風險。指揮中心始終不願正視高端疫苗的國際認證困境，卻要高端族承擔風險，真是情何以堪。

高端疫苗 美國 陳時中

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