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專家：高端族打4劑 副作用…真的不知道

記者沈能元、許政榆／台北13日電
台灣國產高端疫苗。（記者黃仲裕／攝影）
台灣國產高端疫苗。（記者黃仲裕／攝影）

中央流行疫情指揮中心宣布，接種高端疫苗者再打兩劑其他獲國際證的疫苗即可解套出國。但接種四劑疫苗是否有強烈副作用或不良反應？有專家認為，已接種兩劑高端疫苗，體內中和抗體達一定濃度者，應拉長補打另款疫苗間隔時間；但也有人指出，高端疫苗對刺激體內免疫反應效果普通，再補接種其他疫苗，應不用擔心副作用。

台大公共衛生學院教授陳秀熙表示，指揮中心開放已接種一劑或兩劑高端疫苗者可混打疫苗，就學術觀點，僅接種一劑高端疫苗者，再混打兩劑他款疫苗，可視為接種第三劑疫苗，而兩款疫苗間隔28天，就安全性來說，應無太大問題。

陳秀熙說，依國際研究顯示，如高端等蛋白質疫苗，若混打BNT莫德納等mRNA疫苗，副作用不高，從學術觀點對此政策持正面態度。

但已接種兩劑高端疫苗者，此時再接種兩劑他款疫苗，尤其是他款疫苗的第二劑是否出現強烈副作用，很難評估，建議兩款不同疫苗應間隔兩個月，若只間隔28天，時間有點短。

林口長庚醫院副院長邱政洵則指出，全球接種第四劑新冠疫苗的國家非常少，對接種第四劑疫苗後會出現何種副作用，「真的不知道」，但這是為出國而打的疫苗，屬於例外且不得已的作法。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，許多國家已開始接種第三劑或第四劑疫苗，就學理來說，影響不大，原因是高端疫苗對刺激體內免疫反應效果一般，即使間隔28天接種他款疫苗，應不會出現強烈免疫反應；但如此一來，高端疫苗打氣恐更加下滑，因大家知道打高端疫苗後，還要打其他疫苗才算完整接種。

另外，昨天有超過兩百萬劑莫德納、BNT疫苗抵台，分別為台積電、鴻海及慈濟捐贈BNT疫苗92.66萬劑，效期至明年3月9日；以及自購莫德納疫苗122.61萬劑，效期至明年5月8日，指揮中心指揮官陳時中表示，將視整體封緘檢驗情況，很有可能提供民眾混打。

高端疫苗 莫德納 BNT

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