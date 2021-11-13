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辦公室性交…丁允恭「報復性貼圖」 監委：就是性騷擾

記者蔡晉宇／台北13日電
懲戒法院第二審今行準備程序，總統府前發言人丁允恭（左圖）委任律師林拔群出庭，監察委員紀惠容則呼籲司法機關與懲戒法院重視性別人權。（記者王宏舜／攝影）
懲戒法院第二審今行準備程序，總統府前發言人丁允恭（左圖）委任律師林拔群出庭，監察委員紀惠容則呼籲司法機關與懲戒法院重視性別人權。（記者王宏舜／攝影）

總統府前發言人丁允恭在擔任高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，被懲戒法院認定「放蕩不檢」，判撤職停用兩年。提案彈劾的監委紀惠容不服，提起上訴，二審昨天開庭，紀惠容當庭陳述丁允恭行為「就是性騷擾」，不滿懲戒法院竟以一張切割的圖片來定義性騷擾與否，要求合議庭認定性騷擾成立。丁允恭昨未出庭，委由律師代理，丁表示若現身法院，勢必有大批媒體採訪，恐影響審判公正。

紀惠容先提出不服一審懲戒法院判決丁允恭案性騷擾的理由，因為一審幾乎是跟著丁允恭的論調，認為丁所張貼的合照衣著整齊，兩人為親密之男女關係，無所謂含有性意味或性別歧視等意涵，而不認定是性騷擾。

紀惠容指出，性騷擾是一個持續行為，也是一個持續發生的脈絡過程，不容被片面切割。懲戒法院竟一張切割的圖片來定義性騷擾與否，讓人不服。

紀惠容表示，檢視丁允恭貼出照片之行為與背後動機，丁明明知道Ｙ女已發展另一段感情，竟以極不友善、充滿報復性的張貼照片，展現其「控制」與「支配」。

紀惠容說，這張照片已足以形塑性「敵意環境」，這是騷擾非常重要的構成要件之一，它讓Ｙ女陷於小三之流言，且影響其心理、工作、正常生活之進行。甚至最後陷於經濟困境，不得不求助丁允恭之金錢協助。這也是Ｙ女受性騷擾之後的創傷反應。

性騷擾 歧視 彈劾

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