食衣住行都漲價 低所得家庭辛苦

「早上到常去的麵包店買早餐，發現已經從50元(台幣，以下同)漲到60元了」、「便當明明才漲價不久，但最近飯變少、肉也變少了。」國際間最熱門話題就是「通貨膨脹 」。

行政院主計總處上周公布10月消費者物價指數 （CPI）年增率2.58%，是今年五度破2%，但主計總處仍說沒有通膨現象，與市井小民感受不同。官方常以扣除蔬菜水果及能源後的核心CPI，目前年增率1.43%，認為通膨還在可控範圍內。

不過，在民眾日常生活中，自從王品集團上月開了漲價第一槍，宣布旗下15個品牌平均調漲5%後，台灣 從大型集團到小吃店，近來紛紛調整售價，從麵包、花生湯、蛋餅，到大飯店的吃到飽，漲幅少則10%，多則30%、40%。

檢視CPI指數中的「隱藏版」數據，就可理解官民差距從何而來。若以三個面向來看，政府不宜等閒視之。其一，以行政院查價的368項商品中，總共上漲項目就有284項，占比高達七成七，也就是食衣住行幾乎全面性上漲。

其二、可支配所得愈低的人，食物類權重特別高，因此食物漲幅大，對這類家庭影響特別深。

其三、以一個家庭消費支出每月8萬元家庭為例，拿去年10月與今年10月比較，購買相同品項與數量計算，每戶家庭今年10月約支出1萬9671元，較去年10月多花2064元。

中央大學台經中心主任吳大任說，CPI是客觀的數字，但另一個貼近民眾指標的是，消費者信心指數（CCI）指標，調查結果顯示民眾對物價有很深的憂慮，已經出現預期心理，尤其食物類漲幅大，對低所得的家庭比較辛苦。