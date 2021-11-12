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物價再破警戒 經部被轟無作為 王美花：找賣場設平價區

台灣新聞組╱台北12日電
消費者物價指數連續三月衝破通膨警戒線，不少民生物資、餐飲出現漲價潮。(本報資料照片)
消費者物價指數連續三月衝破通膨警戒線，不少民生物資、餐飲出現漲價潮。(本報資料照片)

台灣物價指數五度突破2%的通膨警戒線，朝野立委昨天在立法院質詢經濟部長王美花有無作為，王美花回應，經濟部已有初步構想，將找大賣場等量販業者設立「平價專區」，餐飲業部分也會想辦法幫「不漲價店家」宣傳。業者表示，尚未接到通知，但會研議配合。

立委何欣純質詢時表示，行政院、經濟部多次說「嚴密監控物價」，但又說只是單一品牌漲價，不是聯合漲價；事實上，17項重要民生物資統統都漲價，連帶菜市場、小吃也都漲價，人民都有感，卻只有部會首長說「要觀察」。

王美花表示，目前物價是「溫和上漲」，相較許多國家，台灣目前的情形不會是一個嚴重的通膨問題。經濟部知道民眾有物價壓力，會跟大賣場談談設立專區，或是宣傳平價商品；初步想法將以量販店為主，檯面上的業者都會找，讓民眾有多種選擇，目前都還沒具體和業者討論，準備好方案隨時就會公布。

經濟部強調絕對不會干預市場價格。官員也說，各家量販店都有「上架邏輯」，因此還是要跟業者討論。

不過遠東集團董事長徐旭東聽聞後笑稱「可能我的經濟讀不夠多」，表示世界各國好像沒有太多類似作法，除非政府有很大的權威，否則在自由經濟下恐不太容易，「在台灣要執行，恐怕會有難度」。不過遠百旗下量販通路愛買表示，會盡全力推薦實惠的各分類商品給消費者。

全聯則指出，若需配合政府成立平價專區，會積極配合辦理。

行政院發言人羅秉成表示，行政院已由副院長沈榮津成立穩定物價小組緊盯物價，若有壟斷、哄抬、囤積，會嚴查嚴辦。

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