新聞評論／漲聲四起官員不知米價 豈懂通膨之苦？

全球經濟受到供應鏈中斷及通貨膨脹的衝擊，威脅正逐漸加深。台灣 10月消費者物價指數 （CPI）上升2.58%，比起去年全年的負成長0.26%，明顯可看出物價蠢動的軌跡。但台經院院長張建一被問到這個問題，卻稱「是物價上漲，不是通膨」，不必擔心。幾句輕描淡寫就打退通膨，功力非凡。

檢視台灣過去十年的物價指數，有五年是一點幾趴，有三年是零點幾趴，有兩年是負成長。在這樣的脈絡下，今年還是新冠疫情 的第二年，台灣的物價指數從4月起便逐月飆到2%以上，這難道不是值得警惕的訊息？為何在張建一眼中，卻認為人們關注疫情比較重要，不必擔心通膨？再說，疫情衝擊民眾生活，但通膨影響民生難道不更深刻？

上月底統一泡麵「滿漢大餐」漲價6元，開出第一槍，漲幅超過一成。最近知名泡麵「味味一品」也傳出要調漲，幅度也超過一成，顯示漲價的連鎖反應已經啟動。泡麵是普羅百姓的日常食品，一成的漲幅，即意味著負擔的增加。不僅泡麵漲價，所有豬、雞、牛等肉品皆漲，牛肉更是漲價在五成以上，不少餐廳業者只能被迫跟進調高售價。包括汽油價格，在國際原油推升下連五漲，95無鉛已來到七年最高價位。

當漲聲四起，官員卻沒有感覺，或裝作若無其事。麵線一碗多少錢，主計長朱澤民還停留在「一碗20元」的古早時代；奶油漲價三成，經濟部長王美花說她看報才知道。但民眾的荷包因此變扁，官員知道嗎？

政府上月宣布調高基本工資為2萬5000多元，時薪則調漲5.21%至168元；對打工族而言，這不無小補。然而，如果各類物價持續飆升，這點漲幅很快會被漲價吞沒。更糟的是，政府可以用公權力調高基本工資，但一般上班族許多人薪資卻多年未漲；一旦通膨發作，要養家活口的人必然備感負荷沉重。尤其，蔡政府宣布明年軍公教將調薪4%，此舉未必能帶動民間企業跟進加薪，卻可能成為刺激物價上漲的藉口。果真如此的話，民營企業受薪者夾在薪資停滯及物價上漲之間，生活將加倍辛苦，這是可以想見的事。

站高一點看，這波通貨膨脹的壓力並非台灣所獨有，而是全球性的現象；因此，並不是台灣關上門即可解決。這波通膨的來源大略有五點：第一，是全球在疫情下缺工、停航引發的原物料「斷鏈」效應；第二，因為極端氣候造成的各國農作物歉收，導致小麥等糧食價格大漲；第三，因為各國為挽救經濟而實施量化寬鬆，加大了通膨壓力；第四，各國民眾在疫後的消費能量出籠，製造商卻出貨不及；第五，能源價格飆升，拉抬生產成本上揚。

以美國為例，10月消費者物價指數上漲6.2%，創下卅年最大的漲幅，顯示通膨壓力比美國聯準會預期的更棘手，也難怪拜登馬上說治通膨是他的第一要務。再看中國大陸，10月工業生產者出廠價格指數上漲13.5%，創下26年來最高紀錄。這也意味，這個「世界工廠」製造的產品，會向全球下游繼續傳遞漲價的訊息。

由於涉及全球的多重複雜因素，通膨的壓力不可能在短期內消除，而能源價格飆升及供應鏈中斷問題將會繼續困擾著台灣。不知米價的官員，就算不懂百姓疾苦，也要謹慎因應物價。最明顯的觀察點，就是瓦斯價格了，中油已經連續11個月凍漲天然氣，忍著虧損也要壓住這個敏感源。如果連小吃攤的桶裝瓦斯都漲價，通膨就立刻燎原了。