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鐵凳砸同袍 嗆「還有下次」 瑪莎惡少黑料被起底

台灣新聞組／台中12日電
張男毆打男大生致昏迷，張男父母11日到醫院盼親自道歉被拒下跪。（記者劉柏均／攝影）
張男毆打男大生致昏迷，張男父母11日到醫院盼親自道歉被拒下跪。（記者劉柏均／攝影）

宋姓男大生7日凌晨在台中市開車擦撞瑪莎拉蒂跑車，遭毆重傷，檢警前天拘提逞凶的張姓男子等三人，改依殺人未遂、傷害、強制等罪偵辦，檢方昨訊後向法院聲押禁見獲准。主嫌張男的眾多「黑歷史」包括騎機車違規、毆打軍中同袍等「黑歷史」，近日也紛紛被網友起底。

據了解，張男2019年在成功嶺服役時，因不滿洪姓同袍行軍屢次落後隊伍，持鐵板凳砸傷洪姓同袍頭部，甚至出言恐嚇「今天打完，還有下次」，雙方鬧上法院，張因此被判刑拘役65天，得易科罰金，雙方也未達成民事和解。

洪父昨出面指控，張父協調時，只願兩、三萬元和解，「比打傷一隻狗都不如 」，被拒後，還稱「我車內有棍子，可以叫我你兒子k我兒子頭，打到爽為止。」這種暴力教育，如今對宋姓男大生暴力，一點也不意外。

張男除被起底黑歷史，也被挖出是彰化一家食品工廠「富二代」，張父昨表示自己管教太嚴格，導致兒子叛逆，「我覺得我很羞愧，是我管教不當、是我的責任，跟社會大眾道歉」。

●被害者母拒見惡少父母

隨後與前妻前往榮總，兩人在院外下跪，「乞求宋媽媽，讓我們能當面跟你見一面」，並數度對著鏡頭向宋母道歉。張父說，司法會給兒子應得審判，他會盡最大責任，慰問、醫療、賠償等都不會逃避，會負責到底。

但宋母說，她只盼兒子健康，如果道歉可以解決，為什麼她兒子道歉的時候，他們卻不放過他？「見了我的心會有多痛」，拒絕見面，更表示「連待在台灣的勇氣都沒有了」，希望政府正視社會安全問題，對這種人零容忍，「一定要重判」。

●第一時間僅函送 3警記過、調職

此外，全案第一時間警方認定傷害非現行犯，僅函送處理，衍生處理案件疏失爭議，檢察官主動分他字案追查警是否涉及不法。市警局昨天火速第一波懲處，將案發地台中市警第六分局分局長蔡元戎記過，偵查隊長陳聖偉、市政派出所所長李國彰調職。督察系統續追相關人員責任。

但有退休檢察官為警察抱屈，認為外界太多「事後諸葛」，第一時間警無法判斷，通常不會執行逮捕，避免「警察濫權」爭議。

男大生被毆昏迷，他母親拒見張嫌家人，「見了我的心會有多痛」。（記者林佩均／攝影）
男大生被毆昏迷，他母親拒見張嫌家人，「見了我的心會有多痛」。（記者林佩均／攝影）

警察 檢察官 台灣

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