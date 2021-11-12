「永別了，黑名單的勇士」 駐泰前代表 李應元68歲癌逝

駐泰國前代表李應元11日晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院，享壽68歲。（本報資料照片）

駐泰國前代表李應元昨晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院，享壽68歲。李應元早年在美國 因參加台獨活動，被當時的國民黨政府列為返台「黑名單」，返台被捕後，1992年因「刑法100條」修正才出獄，也因此成為家喻戶曉的人物。民進黨 立委莊瑞雄昨在臉書表示，「永別了，黑名單的勇士」，指李將追求自由民主的勇氣留給台灣 。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統聞訊後至感哀慟不捨，感念李應元抱病仍堅持為台灣的外交堅守在第一線打拚；尤其今年5月，台灣受到疫情衝擊之際，李身在泰國，仍為台灣疫苗供應進度努力奔走。

李應元從政近30年，在政壇給人印象就是風度翩翩的謙謙君子，笑容總掛在臉上，溫文中略帶霸氣，是民進黨中少有的陽光型政治人物，其留美資歷再加上交際手腕靈活，也被稱為「天生的外交官」。民進黨執政時期更曾出任駐美副代表，行政院秘書長，勞委會主委、環保署長等職。

出身雲林縣崙背鄉的李應元，擁有台大公衛、哈佛大學醫管雙碩士及美國北卡醫療經濟學博士的高學歷，由醫轉政，一生以台獨運動為志業。他學生時代仍在戒嚴時期，開始參與黨外活動，「跑給警察追」「警總身家調查」對他而言是家常便飯，後來深受美麗島事件影響，毅然加入反對運動。

李應元政治閱歷十分完整，2002年獲徵召與國民黨強棒馬英九交手競選台北市長，雖敗猶榮，他的多項首都規畫被學界評為最有創見。2014年還曾為柯文哲掌兵符，把白色市長送進市府，不論抬轎或坐轎，李應元角色一直扮演很好。