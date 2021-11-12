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涉養網軍釀外交官之死 卡神楊蕙如判刑6個月

記者王聖藜／台北12日電

檢警指控「卡神」楊蕙如利用網軍汙衊駐大阪辦事處，楊女、網軍蔡福明被訴侮辱公署罪。楊女稱，她觀察到中國大陸網軍滲透嚴重才找網友澄清，檢方論告指，言論自由也不可無法無天，台北地方法院今天判楊女、蔡都處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元(新台幣)，可上訴。

楊蕙如辯無罪，她說，當時網路發文是接續PTT論壇的文章，論壇有數千、甚至數萬篇推文，議題造成風潮，整體輿論都認為大阪處很爛，如果她算犯罪，那麼應該有幾千、幾萬人都在侮辱公署。

楊女說，她背後沒有「業主」，純粹想澄清錯誤訊息，因看到中國以網軍影響台灣選舉，才於事後成立LINE群組保護國家，給成員薪水，是補貼他們保衛國家的心意。

楊女還說，她的年紀比較大，對網路戰爭的觀察比較深入，於是提供意見，檢方口中的業主，就是有經濟能力的人，業主會請網友吃飯，如果網友沒有幫忙推文，也不違規、沒有罰則。

蔡福明辯無罪。蔡的律師陳澤嘉說，如果大阪辦事處是公署，中國、日本以及辦事處本身就會反對，他認為蔡是有血性、熱情的年輕人，蔡貼文共900字，只有80字在罵人，如果割裂看待，形同興文字獄。

檢察官郭耿誠說，楊女、蔡的犯行包括侮辱公務員、侮辱公務員所執行的職務、侮辱公務機關，指大阪辦事處「爛到不行」、「垃圾」、「黨國餘孽」，都是充斥侮辱性的言詞。

郭耿誠說，言論自由應有界限，蔡福明的網軍貼文是想操縱輿論、扭轉風向，而網軍架構是以楊蕙如為首，楊女的行為在國際社會上，已影響中華民國聲譽，法院要不要判楊女有罪，要看法官期待什麼樣的社會。

2018年9月4日，強颱「燕子」重創日本關西，2018年9月6日，PTT網站上一篇網友上傳「大阪空港疏散事件相關資訊」的爆掛文，先替駐日代表謝長廷說項，再批大阪辦事處「…爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步…一群垃圾的老油條…講難聽一點叫黨國餘孽…，以上資訊歡迎轉發」。

網路霸凌抺黑事件，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，檢警查出，侮辱性文章是網軍分子楊蕙如、蔡福明所為，依侮辱公署罪起訴兩人，法院審理2年，今天宣判。

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