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成大大二生替病患縫合 疑違法 衛福部：不排除開罰

台灣新聞組／台南10日電
成功大學副校長李俊璋（右）及成大醫院副院長林志勝說明大二醫學生進入手術房一事。（記者修瑞瑩／攝影）
成功大學副校長李俊璋（右）及成大醫院副院長林志勝說明大二醫學生進入手術房一事。（記者修瑞瑩／攝影）

成大醫學系大二生在手術室為患者縫傷口，衛福部長陳時中昨說，「聽起來像是有違法」，要等台南衛生局釐清事實。台南市衛生局說，醫學系學生在醫師監督下進行醫療行為，不違反醫師法，但大二生能不能進開刀房當助手，這須符合教育部核定的教學計畫；成大是否違反教學計畫、涉及違反醫療法，衛生局會進一步釐清。

本報系聯合報報導，一名成大生日前在網上發文，指「某南霸天的醫學中心」病患在開刀房醒來，發現幫他縫合傷口的竟是一名大二生，「你會覺得這學生好強、才大二就有醫師實力，還是你以後再也不敢來這家醫院」。有人上網回嗆「我實力就是一切」，被指疑似為當事人。

成大醫院副院長林志勝說，該生暑假留在開刀房實習，具有一定技術，才會在開刀當天擔任主刀醫師的第三助手，該內視鏡手術傷口不到三公分，經醫師許可由學生縫合。林志勝強調該生無特別背景，「只要學生想要，都有機會在大二時就能進手術房」。

但衛福部醫事司長劉越萍說，對已接受完整訓練的醫學系大五、大六生來說，在醫師指導下為患者縫合完全不是問題，但大二生幫忙縫合，有點說不過去。將了解此名學生教學計畫，以及該學生為何如此特別。劉越萍說，此事件涉及學生受教權、病患就醫權益保障，目前交台南衛生局調查，不排除依醫療法開罰。

醫改會執行長林雅惠說，大二生不符合實習醫學生身分，為患者縫傷口恐涉違法，此為成大管理疏失，必須負起相關責任，該院嚴重破壞醫病間信任感。

臨床醫師：特殊關照醫界常見

資深外科醫師指出，通常不會有這麼年輕的醫學生進入手術房幫忙，一般要到大五、大六，但是沒有執照的醫學生依法可以在醫師的監督下協助手術，「每個醫師都是這麼訓練上來的」，也不必大驚小怪。

資深外科醫師表示，醫學生通常要到大五、大六才有機會進開刀房當助手，通常大二因為相關的知識還不夠，不太可能帶進開刀房，頂多只是學習「刷手（進開刀房前的手部專業消毒程序）」，之後就在一旁觀看，不可能真的拿起刀剪、針線。而日劇裡面通常高處有玻璃房，可以讓學生觀看手術學習，「但在台灣也很少有這種設備」，通常會透過監視器來觀看，目前台灣的醫學中心裡護理人員都很充足，實在不需要讓大二學生上陣。

但是也有醫師坦誠表示，「背景不同確實可能有不同的待遇」，醫學院裡不少學生是「某某大老的小孩」，當然可能會有不同的情況發生。

一名資深醫師表示，「當年我大二時確實已在小醫院裡幫忙縫合」，但現在制度比較完善，這種情況已很少見，過去醫學院是七年制，但是六、七年級時都已實際上線服務病人，等畢業後才會考醫師執照，現在改為六年制，畢業後考照才能擔任住院醫師。

台灣外科醫學會常務監事、新北市立土城醫院副院長魏國珍說，手術室是病人進行手術的地方，須遵守無菌程序，進出人員動線等都需嚴格管制及規範，不可兒戲；醫學系學生進入手術室為病人縫合傷口，屬大五、大六生的醫學課程，須經主治醫師同意後，才能上場，該名成大的大二生是以何種身分進至手術室，應要查明清楚。

成大醫學院二年級學生被爆出進入開刀房協助手術，疑似當事學生在網路上回應嗆聲。（取...
成大醫學院二年級學生被爆出進入開刀房協助手術，疑似當事學生在網路上回應嗆聲。（取材自Dcard）

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