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扶正空姐舊愛…王文洋子傳三婚 新婚妻已懷男胎

台灣新聞組／台北10日電
王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束。（取材自臉書）
王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束。（取材自臉書）

泉創生醫執行長王泉仁驚傳第三次結婚，並且要再當爸爸了？鏡週刊爆料，財經圈盛傳王泉仁在新加坡已與舊愛日籍空姐再婚，兩人已有「愛的結晶」，且是男胎。王泉仁是的父親是台塑集團創辦人王永慶的長子王文洋。

歷經首都客運千金李晶晶、日籍女星佐藤麻衣後，王泉仁驚爆再娶日籍空姐女友，外傳兩人已有「愛的結晶」，並且是一名男孩，該名女子早在王泉仁與麻衣結婚前已認識，兩人之前曾有過一段情，在與麻衣結婚後，兩人還曾傳出在飛機上傳LINE熱訊的曖昧情事。

曾被父親王文洋苦勸「不要再鬧事」，王泉仁的第三次婚姻傳聞，讓財經圈傳得沸沸揚揚。王的第一任妻子李晶晶，離婚後遠赴國外與女兒展開新生活，回台後，王仍常探視女兒；第二任妻子麻衣則是不歡而散，兩人關係一度鬧得很僵。

親近王家的友人透露，王泉仁三度走入婚姻，應該不是自己的主意，而極有可能是女方的意思。據媒體報導，王泉仁與新任將定居在新加坡，但王泉仁為了自己的事業，經常往台灣跑。

媒體求證王文洋、王泉仁，及宏仁集團公關室，三方都表示「沒有這件事」。

因為疫情的關係，佐藤麻衣已兩年沒有帶兒子回台灣，對於明年即將上小學的兒子，麻衣也是用心在照顧，除了安排中文課之外，也開始學音樂，培養孩子的各種興趣，而疼愛金孫的王文洋曾要求麻衣帶小孩回台定居，還傳出麻衣讓兒子改姓佐藤，不過這項傳言遭到麻衣友人的否認。

台灣 新加坡 疫情

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