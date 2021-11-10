我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

清大案延燒 教部徹查各大學兩岸交流

台灣新聞組／台北10日電

台灣清華大學校友會與中國大陸廈門市政府、北京清華大學在新竹清大校內共設「清華海峽研究院」、「清華海峽研究院新竹辦公室」，遭質疑中國共產黨勢力入侵。教育部昨晚說，跨部會小組已前往清大查察，初判自強工業基金會違反兩岸條例，最高可罰新台幣50萬元（約1.8萬美元）。教育部長潘文忠昨在立法院答詢說，將全面盤點其他大專院校有無類似違法情形。

本報系聯合報報導，教育部說，昨與經濟部、陸委會組專案小組前往查察，發現該辦公空間在清大育成大樓五樓，由自強工業基金會向清大租賃，再轉租廈門清華海峽研究院，並由該基金會代管空間，初步研判違反兩岸條例第33條之一，將移請該基金會主管機關經濟部裁罰。

至於設立清華海峽研究院新竹辦公室部分，教育部也說，可能涉違反兩岸條例40條之二，將與經濟部查證昨日掌握事實，並請陸委會提供法律認定意見後，依法裁罰。教育部說，將請清大校方說明釐清與自強工業基金會、校友總會及清華海峽研究院（新竹辦公室）的產學研究合作等情形。清大校方前天則說，該機構非屬清大，校方未曾知悉或參與其中運作。

潘文忠昨接受民進黨立委羅致政質詢時說，要求已租用辦公室立刻撤離，也已函知所有學校，與中共黨政軍相關合作就是觸法，這不是一般學術交流，也會全面盤點各大專院校是否有類似情況。

教育部昨也再度發函各大專校院，指兩岸教育交流目的是促進相互了解與溝通，應本著「平等互惠」原則，遵循兩岸條例、相關法規及現行政策，辦理各項教育交流活動。師生參與兩岸教育交流活動，及校內空間對外租賃或開放運用時，應符合兩岸條例第33條之一規定。

教育部說，各校若未經主管機關許可，不可與大陸黨務、軍事、行政、具政治性機關及團體，或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益的機關，從事任何形式合作。

對此，學界憂心兩岸學術交流探低點，學者的學術自由與人權將受侵害。他們也批評教育部處理程序不當，還未調查清大就宣布該校違法；甚至還要徹查各校，相關機構已無故染上汙名。

●教育部前部長、中研院院士曾志朗表示，民主國家宣布徹查各校兩岸交流情形，是一個很奇怪而且破壞學術自由、人權的動作。身為學者看到任何國家、地方有好的研究，便想從事國際交流，是再自然不過的事。學者也都會守著自己最好的獨家研究成果，不會拱手讓給他國，實在不需要政府操心。

不具名私校校長也說，教育部為了清大案，宣布大動作徹查各校，已明顯侵害學術自由。當前兩岸學術交流已相當限縮，學者參與彼此的研討會，只能以個人身分出席，不能進行校與校間的交流。如今連兩岸學術交流機構都要接受政府調查，已讓學者感到不安，交流氛圍、熱度恐探低點。

該校長說，各大學沒膽非法透露情資，也不會知法故犯。若真涉違法，多半是不知道校內空間被他人利用。他呼籲教育部「冷靜、理性調查，拿出證據再說話」，不是在調查前就先指出清大違法。

教育部 中國 台灣

上一則

成大大二生替病患縫合 疑違法 衛福部：不排除開罰

下一則

環保署：錯誤資料傷台 評估不再參加

延伸閱讀

影╱洛縣階進基金會為300孩童種疫苗 現場趣事多

影╱洛縣階進基金會為300孩童種疫苗 現場趣事多
中共滲透攬才？清大：機構不屬校方 國安局：有掌握

中共滲透攬才？清大：機構不屬校方 國安局：有掌握
校舍鼠患、發霉、壞空調⋯「非裔哈佛」霍華德大學學生搭帳篷抗議

校舍鼠患、發霉、壞空調⋯「非裔哈佛」霍華德大學學生搭帳篷抗議
潮商基金會慈善晚會 籌款逾百萬

潮商基金會慈善晚會 籌款逾百萬

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
為求經濟復甦，台積電創辦人張忠謀直言，第一要務是「商務旅遊要恢復」，指揮中心發言人莊人祥鬆口說，商務旅遊會再研擬，有可能提早開放。圖為桃園國際機場入境旅客。(記者季相儒／攝影)

張忠謀喊話後 台入境檢疫可望放寬 商務旅遊先行

2021-11-03 02:24
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

2021-11-07 09:37

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排