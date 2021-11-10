清大案延燒 教部徹查各大學兩岸交流

台灣 清華大學校友會與中國 大陸廈門市政府、北京清華大學在新竹清大校內共設「清華海峽研究院」、「清華海峽研究院新竹辦公室」，遭質疑中國共產黨勢力入侵。教育部 昨晚說，跨部會小組已前往清大查察，初判自強工業基金會違反兩岸條例，最高可罰新台幣50萬元（約1.8萬美元）。教育部長潘文忠昨在立法院答詢說，將全面盤點其他大專院校有無類似違法情形。

本報系聯合報報導，教育部說，昨與經濟部、陸委會組專案小組前往查察，發現該辦公空間在清大育成大樓五樓，由自強工業基金會向清大租賃，再轉租廈門清華海峽研究院，並由該基金會代管空間，初步研判違反兩岸條例第33條之一，將移請該基金會主管機關經濟部裁罰。

至於設立清華海峽研究院新竹辦公室部分，教育部也說，可能涉違反兩岸條例40條之二，將與經濟部查證昨日掌握事實，並請陸委會提供法律認定意見後，依法裁罰。教育部說，將請清大校方說明釐清與自強工業基金會、校友總會及清華海峽研究院（新竹辦公室）的產學研究合作等情形。清大校方前天則說，該機構非屬清大，校方未曾知悉或參與其中運作。

潘文忠昨接受民進黨立委羅致政質詢時說，要求已租用辦公室立刻撤離，也已函知所有學校，與中共黨政軍相關合作就是觸法，這不是一般學術交流，也會全面盤點各大專院校是否有類似情況。

教育部昨也再度發函各大專校院，指兩岸教育交流目的是促進相互了解與溝通，應本著「平等互惠」原則，遵循兩岸條例、相關法規及現行政策，辦理各項教育交流活動。師生參與兩岸教育交流活動，及校內空間對外租賃或開放運用時，應符合兩岸條例第33條之一規定。

教育部說，各校若未經主管機關許可，不可與大陸黨務、軍事、行政、具政治性機關及團體，或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益的機關，從事任何形式合作。

對此，學界憂心兩岸學術交流探低點，學者的學術自由與人權將受侵害。他們也批評教育部處理程序不當，還未調查清大就宣布該校違法；甚至還要徹查各校，相關機構已無故染上汙名。

●教育部前部長、中研院院士曾志朗表示，民主國家宣布徹查各校兩岸交流情形，是一個很奇怪而且破壞學術自由、人權的動作。身為學者看到任何國家、地方有好的研究，便想從事國際交流，是再自然不過的事。學者也都會守著自己最好的獨家研究成果，不會拱手讓給他國，實在不需要政府操心。

不具名私校校長也說，教育部為了清大案，宣布大動作徹查各校，已明顯侵害學術自由。當前兩岸學術交流已相當限縮，學者參與彼此的研討會，只能以個人身分出席，不能進行校與校間的交流。如今連兩岸學術交流機構都要接受政府調查，已讓學者感到不安，交流氛圍、熱度恐探低點。

該校長說，各大學沒膽非法透露情資，也不會知法故犯。若真涉違法，多半是不知道校內空間被他人利用。他呼籲教育部「冷靜、理性調查，拿出證據再說話」，不是在調查前就先指出清大違法。