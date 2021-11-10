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環保署：錯誤資料傷台 評估不再參加

記者吳姿賢／台北10日電
環保署表示最新全球「氣候變遷績效指標」引用錯誤資料，將台灣人口數少算300萬人，溫室氣體排放引用資料庫也有誤。（本報資料照片）
環保署表示最新全球「氣候變遷績效指標」引用錯誤資料，將台灣人口數少算300萬人，溫室氣體排放引用資料庫也有誤。（本報資料照片）

台灣最新全球「氣候變遷績效指標」排名再度「吊車尾」，位列全球倒數第五。環保署昨表示，今年評比項目有一半與「人均」有關，卻將台灣人口數少算300萬人，溫室氣體排放引用資料庫也有誤，做成的評比排名沒有意義；德國看守協會這次雖已承認錯誤並願意修改，但公布的資訊對台灣已造成傷害，將評估不再參加該評比。

環保署表示，CCPI原本目的是強化國際間氣候政治比較的透明度，但指標選擇與評比方法有爭議。例如今年全球追逐2050年淨零排放，印度碳排放持續上升，近日才宣示2070年淨零目標，但CCPI評比仍高居第十名，比全球多數積極減碳的國家如德國、日本都還好。

環保署說，歐盟資料庫顯示2019年中國大陸及印度的二氧化碳排放，分別成長84%、113%，南韓及新加坡成長23%、24%，台灣增加3%，遠低於全球平均值，但CCPI在「溫室氣體排放」評比卻給南韓及台灣60名及62名，令人費解。

環保署說，前年就曾對CCPI排名表達不公，當時德國看守協會願意考慮調整模式，納入地緣政經條件不利國家的特殊情境，後來也數次與對方聯繫並提供台灣溫室氣體排放資料、政策及再生能源發展，但從今年排名結果來看顯見仍未獲採納，對台灣造成傷害。

環保署表示，今年甚至派員前往參加評比公布記者會，還當場表示抗議，德國看守協會也承認錯誤並將進行修改，未來會持續要求改善，否則將失去評比目的，台灣也將評估不再參加此項評比。

民進黨立委蘇治芬關切台灣淨零碳排路徑和期程，經濟部長王美花昨天說，國發會近期會再邀請相關單位做細部討論，經濟部會和國發會就相關議題進行跨部會確認。

台灣 德國 印度

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