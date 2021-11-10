台氣候績效評比全球倒數第5 氣候政策大幅倒退

台灣所需能源高度仰賴進口，因應產業及民生用電持續成長，二氧化碳排放量與日俱增，是未來必須面對的課題，圖為高雄林園石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

由「德國看守」等非政府組織評比的「氣候變遷績效指標」（CCPI）9日公布，台灣 去年在57國及歐盟中排行第57名（前三名依慣例從缺），排名倒數第五，今年評比國家增為歐盟及60國，但台灣仍是倒數第五，為第60名，不僅落後日、韓，今年新增菲律賓、哥倫比亞與越南 三個國家，名次都在台灣之前。

這份在英國蘇格蘭格拉斯哥聯合國氣候峰會期間發布的「2022年氣候變遷績效指標」報告，評分指標分為四大類，其中溫室氣體排放占40%為最多，再生能源發展20%、能源使用20%、氣候政策20%，前三項評比資料來自可取得的最新資料、2019年統計數據，最後一項則是各國智庫和專家的主觀認定。CCPI評分國家涵蓋全球九成以上的溫室氣體排放。

CCPI評比每年受矚目，台灣連續多年名列末段班，今年在四個評比項目中排名皆為60名，都是倒數第五，都比去年退步，尤其氣候政策，從去年的第27名大幅倒退。專家指出，台灣未加嚴2030減碳 標準、節能表現不夠好，是排名難看的關鍵原因之一。環保署昨表示，今年評比項目有一半與「人均」有關，卻將台灣人口數、溫室氣體排放的數據都有錯誤，稱評比排名沒有意義。

台灣環團指出，該評比使用的數據與台灣實際情況或許有落差，但揭示的幾個轉型方向仍具有相當參考價值，政府政策應盡快更新，包括2030減碳目標無法再停留在20%。另外CCPI也重視再生能源百分百目標，台灣能源政策雖還無法達到，但應先從科學、產業園區開始要求。

台灣總排名60名為全球倒數第五，僅贏過加拿大、伊朗、沙烏地阿拉伯與哈薩克，今年新增菲律賓、哥倫比亞與越南三個國家，名次都在台灣之前。

在亞洲主要國家地區中，中國大陸總排名37名最好，其次為日本與南韓。南韓只比台灣好一點，名列全球倒數第六。

德國之聲報導，從今年排名來看，部分國家在發展再生能源、氣候政策和逐步淘汰燃煤等保護氣候的作為上有進步，但總體來說，全球轉型速度仍太慢，遠不足以使失控的暖化停止。今年前三名仍從缺，因為沒有一個國家採取的作為足以使全球升溫幅度控制在巴黎協定設定的艱困目標，也就是攝氏1.5度內。