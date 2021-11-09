未審先判？原能會：斷層、核廢難解 核四重啟機率為零

針對立委質詢核四公投如果通過如何處理，原能會主委謝曉星表示，站在核安管制立場，現階段台灣不適合發展核電。(記者黃義書／攝影)

年底四大公投 即將登場，其中核四商轉案受關注。藍綠立委昨質詢問若核四公投通過，核四重啟的可能性？原能會主委謝曉星答詢說，核四重啟保守估計至少要十年以上時間，但核廢料問題依然無法解決、加上核四廠區又有斷層，「重啟機率為零」。在野黨立委與核能專家認為，國際認定核能是綠能 ，謝曉星是未審先判。

立法院教育委員會昨審查原能會預算，立委聚焦核四公投議題。國民黨立委李德維、林奕華都引用國際原子能總署署長葛羅西說法，指核能因氣候危機出現新的生機，原能會應「敞開心胸看問題」並提出核能發展趨勢，不要政治化解讀。

國民黨立委萬美玲則說，核四封存多年，現階段無法安全運轉，但若公投結果贊同重啟核四，原能會應以專業角度分析能否通過安全標準。

謝曉星表示，以低碳角度，核能基本上相對是乾淨能源，但核能不是綠能，因台灣 存在核廢料問題，且地理位置也屬地震帶，核一、核二甚至核四下方都不斷有新的斷層事證出現，站在核安管制立場，「現階段台灣不適合發展核電」。

李德維質詢，公投如果過了原能會應有哪些相關管制作業？如果核四真的重啟，原能會足以應付？謝曉星沒有具體回應，僅強調會做好管制、也會尊重公投，但又強調台電根本沒有提出重啟建照，此問題「邏輯不通」，李德維怒拍桌，批評原能會連職權都說不清楚，「根本不需存在」。

謝曉星還說，核四重啟至少要十年以上時間，若公投真的通過，原能會將以更嚴謹的安全管制標準審核，畢竟核四擺了20多年又發現新的斷層，日本福島核災發生以來核電廠也須有更好的防震補強措施，但依照現實面而言，核四重啟機率等於零；如果真的要重啟，台電要先重新申請建照，原能會也會做好後續把關。

台北市長柯文哲日前在議會主張核二、核三延役，讓再生能源追上來。民進黨立委莊瑞雄昨質詢說，核三除役後有10萬多桶低階核廢料、4320束高階核廢料，現在都還找不到地方處理，如果有人打核三延役歪腦筋「我會跟你拚命」。謝曉星則承諾，核三將於2024年除役，絕對不會跳票。