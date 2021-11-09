核四公投領銜人：日本有活火山也重啟核電

核四商轉公投領銜人黃士修表示，斷層或核廢是假議題，日本九州有活火山都決定重啟核電。(本報資料照片)

原能會主委謝曉星昨在立法院答詢時表示，核四重啟至少要十年，且有斷層疑慮及核廢料無法解決等問題，重啟機率為零。不過，核四商轉公投 領銜人黃士修批評，斷層或核廢都是假議題，日本九州有地震 、活火山都決定重啟核電，核廢料也能透過乾式貯存或地質掩埋處置，原能會如同未審先判，乾脆「沒收公投」算了。

另外，針對核四重啟所需時間，黃士修表示，日本柏崎刈羽核電廠採用與核四同型的ABWR機組，從動工到運轉只要四年，核四前廠長王伯輝也曾說核四只要兩、三年就可放燃料發電，跟原能會所謂重啟核四要十年的說法相去甚遠，顯見政府絲毫不尊重專業，如同民進黨 先前多次以BNT疫苗買不到的藉口為由擋民間買疫苗，手法如出一轍。

黃士修說，自從行政院今年4月說核四有S斷層，經濟部或民進黨就不斷打這張牌，但根據經濟部中央地調所報告指出「S斷層非活動斷層」，且核電廠是人類最堅固的建築物，若真的出現超級大地震，即使北台灣全滅，核四也能屹立不搖；日本九州不但有地震還有活火山噴發，今年都宣布重啟核電。

至於核廢問題，黃士修說，現在可透過乾式貯存、地質掩埋、回收再製新燃料等方法處置，並不影響一般民眾生活；年底公投若真的通過，未來建照審查應全程公開透明直播，才能取信社會。

民進黨評估反萊豬公投才是藍綠交鋒的主戰場，但是近期民調顯示核四公投的支持度不降反升，引發環團焦慮。

黃士修說，就他觀察，台灣社會現在普遍更關心缺電、電價、空汙和國安等議題，接下來他也會從這四個面向說服民眾。民進黨再打核災、核廢料的反核牌，效果已不如從前。