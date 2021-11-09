我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

生煤條例被政院函告無效 中市府提告遭駁：已聲請釋憲

記者王聖藜、陳秋雲／台北9日電
台中市府提行政訴訟請求撤銷政院對生煤條例的無效處分，台北高等行政法院認為，中市府對函告有意見應聲請釋憲。(本報資料照片)
台中市府提行政訴訟請求撤銷政院對生煤條例的無效處分，台北高等行政法院認為，中市府對函告有意見應聲請釋憲。(本報資料照片)

台中市政府施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」後，認定台中火力發電廠超量使用生媒，依自治條例連續開罰並廢止生媒使用許可，但被行政院認定無效，市府提行政訴訟請求撤銷政院的無效處分；台北高等行政法院認為，政院函告非行政處分，中市府對函告有意見應聲請釋憲，昨天裁定駁回，可抗告。

中市府表示遺憾，強調在用盡審級救濟程序後才得聲請憲法法庭宣告違憲；市府說，台中市議會2020年9月17日已向司法院聲請解釋憲法及統一解釋法令，目前還沒結論，市府會與議會努力捍衛空品，等收到法院裁判書後再決定是否提救濟，但不管結果如何，中火是台中最大固定汙染源，對中南部空品有關鍵影響。

台中市議會2016年1月26日通過管制生煤自治條例報行政院備查，市府後來認定中火超量使用生媒，依自治條例連續開罰並廢止生媒使用許可，不過行政院函告自治條例無效，於2020年3月13日通知市府自治條例牴觸空氣汙染防制法、固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法，應屬無效，中市政不服，提行政訴訟請求撤銷函告。

但法官認為，依地方制度法，經地方自治團體的立法機關通過，並由各行政機關公布的自治條例，與憲法、法律抵觸者無效，應由行政院函告。現行法制下，地方自治團體對自治條例經函告無效，對函告有不同意見，得由地方自治團體的立法機關就事件性質聲請大法官解釋。

台中市政府自治條例是本於地方自治團體的立法權所制定、公布的抽象法規，行政院函告無效的標的是自治條例中的部分條文，而部分條文對於不特定多數人只是一般性抽象規範，不是自治事項裡具體個案；行政院的函告基本上不是一種行政處分，因此，中市政提起撤銷函告行政訴訟應予駁回。

空氣汙染 石油 大法官

上一則

民進黨反公投大撒幣 補助村里長宣講

下一則

中共滲透攬才？清大：機構不屬校方 國安局：有掌握

延伸閱讀

高院聆審心跳法 保守派占多數 恐重新考慮憲法墮胎權

高院聆審心跳法 保守派占多數 恐重新考慮憲法墮胎權
環團送人偶諷「巨嬰」 促蘇貞昌扛減碳責任

環團送人偶諷「巨嬰」 促蘇貞昌扛減碳責任
城中城大火奪46命 政院：加速盤點全台危老建築

城中城大火奪46命 政院：加速盤點全台危老建築
謝志偉辱國旗 蘇貞昌：駐外人員要依憲法工作

謝志偉辱國旗 蘇貞昌：駐外人員要依憲法工作

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
為求經濟復甦，台積電創辦人張忠謀直言，第一要務是「商務旅遊要恢復」，指揮中心發言人莊人祥鬆口說，商務旅遊會再研擬，有可能提早開放。圖為桃園國際機場入境旅客。(記者季相儒／攝影)

張忠謀喊話後 台入境檢疫可望放寬 商務旅遊先行

2021-11-03 02:24
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

2021-11-07 09:37

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問