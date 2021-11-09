生煤條例被政院函告無效 中市府提告遭駁：已聲請釋憲

台中市府提行政訴訟請求撤銷政院對生煤條例的無效處分，台北高等行政法院認為，中市府對函告有意見應聲請釋憲。(本報資料照片)

台中市政府施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油 焦自治條例」後，認定台中火力發電廠超量使用生媒，依自治條例連續開罰並廢止生媒使用許可，但被行政院認定無效，市府提行政訴訟請求撤銷政院的無效處分；台北高等行政法院認為，政院函告非行政處分，中市府對函告有意見應聲請釋憲，昨天裁定駁回，可抗告。

中市府表示遺憾，強調在用盡審級救濟程序後才得聲請憲法法庭宣告違憲；市府說，台中市議會2020年9月17日已向司法院聲請解釋憲法及統一解釋法令，目前還沒結論，市府會與議會努力捍衛空品，等收到法院裁判書後再決定是否提救濟，但不管結果如何，中火是台中最大固定汙染源，對中南部空品有關鍵影響。

台中市議會2016年1月26日通過管制生煤自治條例報行政院備查，市府後來認定中火超量使用生媒，依自治條例連續開罰並廢止生媒使用許可，不過行政院函告自治條例無效，於2020年3月13日通知市府自治條例牴觸空氣汙染 防制法、固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法，應屬無效，中市政不服，提行政訴訟請求撤銷函告。

但法官認為，依地方制度法，經地方自治團體的立法機關通過，並由各行政機關公布的自治條例，與憲法、法律抵觸者無效，應由行政院函告。現行法制下，地方自治團體對自治條例經函告無效，對函告有不同意見，得由地方自治團體的立法機關就事件性質聲請大法官 解釋。

台中市政府自治條例是本於地方自治團體的立法權所制定、公布的抽象法規，行政院函告無效的標的是自治條例中的部分條文，而部分條文對於不特定多數人只是一般性抽象規範，不是自治事項裡具體個案；行政院的函告基本上不是一種行政處分，因此，中市政提起撤銷函告行政訴訟應予駁回。