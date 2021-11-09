調查局長換人 桃檢察長內定接任

調查局連爆風紀弊端，現任局長呂文忠將歸建台灣高檢署，高層內定由桃園地檢署檢察長王俊力接任調查局長。(本報資料照片)

台灣 情治機關龍頭人事將異動。外傳調查局長呂文忠歸建檢察體系，局長遺缺內定由桃園地檢署檢察長王俊力接任；消息人士證實，王俊力擅長國家安全、社會治安案件查察，如無意外，人事案近日由行政院核定、公告。

王俊力如獲核定就任調查局長，是蔡政府繼蔡清祥、呂文忠之後，第三名以檢察官 背景調派調查局辦事的調查局長，除三度打破調查局長內升傳統，也似乎印證「調查局長要『洗』三任後才會是自己人」的民進黨基層傳言。

王俊力昨晚受訪時笑稱「媒體派任、人事尚未確定」。他說，根據相關報導，潛在人選有好幾位，尚無法對此評論。他表示，對桃檢很有感情，雖派任至今一年七個月諸多任務頗為辛苦，但時刻都在努力盼扭轉桃檢「艱困地檢」現狀。

調查局在發生「毒品掉包」、「筆錄外洩」醜聞後，局長換人的傳聞不斷，甚至已有二審檢察長被高層徵詢，但因明年檢察總長任期屆滿、法務部長也可能因內閣改組而異動，被徵詢的檢察長婉拒出任調查局長。

調查局對於「又有」檢察官來當局長，反應兩極。有人認為「外來政權」包袱較少，免除局長由內部派系全拿；資深調查官說，檢察官工作 與調查官近似，都在為國家工作，檢察官幹調查局長「為何不可？」

另一派認為，檢察官對刑事偵防在行，辦經濟犯罪、緝毒、肅貪都是本業，但有關諮詢、國內安全調查、國土安全維護、資訊安全等國家安全有關業務，「他們懂嗎？」

老調查官說，調查官通過考訓後，最終志向就是局長，早年有吳東明、廖正豪、王榮周等局長非「展抱山莊」受訓出身，絕大多數局長都是從體系內拔擢，蔡政府破例讓檢察官「三連霸」，調查新血意志會消沉。