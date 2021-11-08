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視訊疲勞、社交焦慮…疫情引發數位後遺症

記者陳宛茜、潘乃欣／台北8日電
視訊軟體成了日常上班工具，但一場接著一場的視訊會議，也讓現代人出現疲勞和孤獨感，出現疫情下的數位後遺症。（記者陳正興／攝影）
視訊軟體成了日常上班工具，但一場接著一場的視訊會議，也讓現代人出現疲勞和孤獨感，出現疫情下的數位後遺症。（記者陳正興／攝影）

歐美兩本著作《孤獨世紀》和《集體倦怠》，分析疫情時代加劇數位浪潮，如何影響學習和工作、為現代人帶來孤獨感與倦怠感，引發社交焦慮，甚至加深網路霸凌和外貌主義疫，讓現代人出現「數位後遺症」。

當Zoom、Google meet等視訊平台在疫情時代成為不可或缺的工具，人們卻對一場接一場的視訊會議／教學產生疲勞，「視訊會議疲勞」（Zoom fatigue）這個新詞彙因此誕生。

史丹福大學研究，不同於面對面的溝通，人們可透過肢體語言理解對方，聚焦於臉部的視訊會議／教學，迫使大腦得花更多力氣解讀對話者的意思和情緒，容易感到疲勞。而太習慣視訊上課，學生也會因此失去察言觀色的能力。

在視訊會議／教學中看到自己的臉，也如同長時間照鏡子，不僅分散注意力，也會因為挑剔自己產生負面情緒，並讓使用者更在意長相。專家建議，上視訊課程時，學生若能關掉自己在螢幕上的臉，可提升學習效率。但老師多半希望上課時能看到學生的臉「點名」，形成兩難。

台灣學生聯合會高教委員會主委黃彥誠也說，遠距教學影響課堂互動效果與學習效率，學生常關著麥克風不太願意發表想法，發言者也覺得自己「像對著空氣講話」，感到孤單。

根據兒福聯盟10月發表的調查顯示，台灣七年級到高三的學生，平均11歲就有社交帳號，一成的人8歲就有社交帳號。其中有高達六成三的學生出現「網路社交焦慮」，四成表示會留意在社群上PO文得到的按讚數，四成在意遭「已讀不回」，因此產生憤怒、沮喪和焦慮等情緒；兩成學生表示，因為擔心錯過群組訊息，幾乎無時無刻不盯著手機。

社群媒體也助長網路霸凌，過去校園霸凌只發生在校園，網路霸凌則是跨出校園，甚至一天24小時存在，更讓遭霸凌者無處可躲。

疫情下的數位後遺症 製表／生活組
疫情下的數位後遺症 製表／生活組

霸凌 視訊會議 社群媒體

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