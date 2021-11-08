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11個月大男嬰顱內出血昏迷送醫 無照保母疑施虐

記者陳苡葳／雲林8日電
雲林一名十一個月大男嬰前晚被谷姓保母送醫，到院時顱內出血，昏迷指數三，谷姓保母涉嫌虐嬰交保候傳。（圖：家屬提供）
雲林一名十一個月大男嬰前晚被谷姓保母送醫，到院時顱內出血，昏迷指數三，谷姓保母涉嫌虐嬰交保候傳。（圖：家屬提供）

雲林一名11個月大男嬰前晚被谷姓保母送醫，到院時顱內出血，昏迷指數3，緊急開刀搶救；院方懷疑遭虐通報警方，家屬也強烈質疑，提告保母重傷害罪。檢方指揮警方拘提谷姓保母，認為她涉嫌重大，有滅證之虞，訊後向法院聲押。法院今諭知5萬元台幣交保候傳。

據了解，男嬰右邊顱內有大塊積血，最長達12公分，左、右視網膜也都有血塊，到醫院時已無意識，經兩次開刀搶救，目前住院觀察。保母堅稱男嬰是自己從高處摔落，但家屬不信，檢警也持保留態度。

警方調查，男嬰雙親因在外地工作，今年7月間透過LINE群組和友人介紹，找斗南鎮23歲谷姓保母24小時全天照顧男嬰，每月3萬元台幣；夫妻兩人一段時間返鄉探視，谷女也不定時傳男嬰生活照。

6日晚男嬰母親接到谷女電話，稱男嬰洗澡時不斷嘔吐，可能是自行爬到高處摔落所致；第一時間因無外傷未送醫，再次嘔吐、抽搐才送附近診所，情況未好轉，轉送台大雲林分院急診。

男嬰父親強烈質疑，兒子才11個月大，還不會站立，怎麼可能爬到高處；先前就多次發現兒子臉部有些瘀青，谷女都說「孩子在玩時撞傷」，因谷女同時照顧自己兩歲小孩，他們才沒懷疑追問。

由於男嬰傷勢嚴重，檢方啟動婦幼平台，指揮警方拘提谷女到案。雲林縣社會處長林文志說，谷女經查並未向縣府登記保母執業，屬無照收托，依法裁處。

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