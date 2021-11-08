爬中橫羊頭山 實習醫師摔死

蔡男不慎摔落羊頭山10公尺邊坡，消防局救難人員接觸時，已無呼吸心跳。圖／花蓮縣消防局提供

國防醫學院22歲蔡姓學生，7日臨時起意隨兩名友人攀登中橫羊頭山，半途不慎摔落70公尺深邊坡，當場失去生命跡象；友人雖立即報案，但因路途遙遠陡峭，11小時後才搬運至吊掛點，直升機吊掛下山，到院已無生命跡象，急救不治。

羊頭山地形陡峭難攀，是攀爬不用入山證，但需申請太魯閣國家公園入園證。據了解，蔡是國防醫學院大四學生，目前在三軍總醫院擔任實習醫師；有申請入園證的廖姓男子計畫1日單攻羊頭山，蔡與吳姓友人臨時起意跟著上山，7日凌晨2.5十分入山。

3人疑因天色昏暗，沿途都是軟土，加上裝備不足，走了3小時後，蔡不慎跌落70公尺深山谷，疑頭部受創，當場失去意識。

花蓮縣消防局組24人入山救援，架設繩索下切接觸蔡男，已無呼吸心跳，將蔡男從邊坡拉至步道 吊掛上機，送醫仍回天乏術。

花蓮縣秀林鄉羊頭山在台灣 百岳中排名第96名，地形陡峭，與畢祿山、屏風山及白姑大山被稱「中橫4辣」，並流行與附近的畢祿山連接，進行「畢羊縱走」行程。

羊頭山曾發生不少山難事故，2012年12月，陳姓男子與3名友人輕裝攀爬，失溫後不幸喪命；2020年11月葉姓女山友參加一支7人登山隊，因走較慢落後迷路，最後也失溫身亡。