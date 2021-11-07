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響應COP26 台北101等地標點燈2050淨零碳排

記者曾原信／台北報導
永續發展顧問企劃公司Plan b為響應第26屆《聯合國氣候變化綱要公約》締約方大會降低碳排放宗旨，7日晚間於總統府、台北101、高雄85大樓同步點燈「TW、2050、 Net Zero」等字樣，總統府方面則由雷射光雕方式呈現，「淨零碳排」字樣十分巨大。記者曾原信／攝影
永續發展顧問企劃公司Plan b為響應第26屆《聯合國氣候變化綱要公約》締約方大會降低碳排放宗旨，7日晚間於總統府、台北101、高雄85大樓同步點燈「TW、2050、 Net Zero」等字樣，總統府方面則由雷射光雕方式呈現，「淨零碳排」字樣十分巨大。記者曾原信／攝影

因新冠疫情，原訂2020年舉行的第26屆《聯合國氣候變化綱要公約》締約方大會會議（COP26）直至今年10月31日至11月12日才舉行，永續發展顧問企劃公司Plan b為響應該大會降低碳排放宗旨，7日晚間於總統府、台北101、高雄85大樓同步點燈「TW、2050、 Net Zero」等字樣，呼籲2050台灣能達到零碳排。

總統府晚間6點開始便開始將綠色地球、標語等字體投射在總統府主建物上，雷射光雕效果吸睛。

影片來源：YouTube

永續發展顧問企劃公司Plan b為響應第26屆《聯合國氣候變化綱要公約》締約方大...
永續發展顧問企劃公司Plan b為響應第26屆《聯合國氣候變化綱要公約》締約方大會降低碳排放宗旨，7日晚間於總統府、台北101、高雄85大樓同步點燈「TW、2050、 Net Zero」等字樣，總統府方面則由雷射光雕方式呈現，以綠色地球搭配字體呈現。記者曾原信／攝影

台灣 疫情 COP26

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