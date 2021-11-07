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疑吸毒過量 情侶全裸陳屍摩鐵

邱奕能
高雄洪姓男子帶黃姓女友投宿汽車旅館，兩人疑因吸毒過量暴斃身亡，警方在房內桌上發現疑似毒品的K盤。(記者邱奕能／翻攝)
高雄洪姓男子帶黃姓女友投宿汽車旅館，兩人疑因吸毒過量暴斃身亡，警方在房內桌上發現疑似毒品的K盤。(記者邱奕能／翻攝)

高雄洪姓男子6日帶黃姓女友投宿鼓山區一間汽車旅館，隔天摩鐵人員敲門未應，開門才發現兩人全裸陳屍浴缸，警方在屋內桌上發現疑似毒品白色粉末，懷疑吸毒過量死亡，檢警今天進行相驗，釐清兩人確切死因。

20歲的洪男與18歲黃女是情侶，昨凌晨1時多，洪男開黑色轎車載黃女投宿摩鐵，之後有位不明人士進入摩鐵找他們，沒多久就離去，警方正調閱監視器，釐清這名人士身分。由於死者正值風華正茂年紀，家屬獲悉後悲痛欲絕。

據了解，洪男與黃女投宿摩鐵12小時，昨天下午1時半，摩鐵人員不見他們退房，打電話進房間也無人接電話，拿備用鑰匙開門，竟發現兩人全身赤裸陳屍浴缸，嚇得趕緊報警。

由於黃女未帶身分證件，警方在場找到一張40歲的蔡姓女子身分證，起初懷疑兩人是「姊弟戀」，但從黃女身體特徵來看，不像是中年婦人，聯繫家屬才發現身分證是黃女母親所有，懷疑持母親身分證開房。

警方勘查現場，發現洪男、黃女身上無明顯外傷，房間門窗未遭破壞，也無打鬥跡象，排除外力因素。但房內桌上一片凌亂，有喝過的飲料、香菸、數包疑似毒品的白色粉末與吸毒K盤，懷疑吸毒過量致命。

毒品 汽車 旅館

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