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看書順便訪古蹟 誠品限定店 進駐基隆要塞司令官邸

記者游明煌／基隆7日電
誠品書店進駐基隆「要塞司令部校官眷舍」開展期間限定店，透過主題選書、系列活動規畫，讓文化走入生活日常。(圖:誠品書店提供)
誠品書店進駐基隆「要塞司令部校官眷舍」開展期間限定店，透過主題選書、系列活動規畫，讓文化走入生活日常。(圖:誠品書店提供)

基隆沙灣歷史文化園區內的2棟歷史建築「基隆要塞司令官邸」及「基隆要塞司令部校官眷舍」，修復後活化再利用，誠品基隆期間限定店昨進駐開幕，市長林右昌表示，誠品將會帶來新的文化內容意象，也可以讓大家用不同的視野重新認識基隆。誠品也說，未來會有在社區的生根計畫。

開幕儀式由林市長與誠品董事長吳旻潔主持，配合甫啟用的沙灣歷史文化園區，安排70場系列藝文活動，及誠品職人規畫逾千本主題選書、文具、黑膠及特色伴手禮展出，邀基隆人一起感受基隆東岸沙灣歷史風華。

讀者可於誠品書店基隆期間限定店規畫的閱讀區席地而坐、倚窗閱讀，享受陽光灑落的靜謐...
讀者可於誠品書店基隆期間限定店規畫的閱讀區席地而坐、倚窗閱讀，享受陽光灑落的靜謐午後。(圖:誠品書店提供)

林右昌表示，誠品書店準備了很多認識基隆的書籍，相信會成為最夯的朝聖地，沙灣歷史文化園區完成後，讓鄰近居民體驗新的生活方式，誠品進駐會帶來很多文化講座跟讀書會、導讀等，帶領大家用不同的視野重新認識這塊土地。

誠品董事長吳旻潔說，誠品從2022年開始將以社區文化生活為主軸，能夠進駐這麼優雅的空間，她非常感謝基隆市府團隊給予機會，讓誠品能夠跟著市民共同走讀，認識基隆的美好，未來還有在社區的生根計畫。

誠品書店基隆期間限定店於「要塞司令部校官眷舍」規畫在地作家吳念真《念念時光真味》...
誠品書店基隆期間限定店於「要塞司令部校官眷舍」規畫在地作家吳念真《念念時光真味》等逾千本主題選書。(圖:誠品書店提供)

2棟歷史建築都是「大基隆歷史場景再現整合計畫」修復再利用的重要指標，透過期間限定店的概念進駐古蹟，讓文化走入生活日常。要塞司令官邸座落於小山坡上的優美位置，在富有濃厚日式老宅氛圍裡，藉由誠品書店的藝文策展、閱讀區，帶民眾走訪與認識基隆故事。

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