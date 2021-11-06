新冠疫情重創台灣風景區 大鵬灣去年遊客數銳減93.14%

疫情重創台灣觀光旅遊業，觀光局所屬13個國家風景區去年與前年相比，遊客到訪數也大幅衰退近三成。圖為屏東大鵬灣帆船生活節活動，來自全台遊艇玩家與帆船好手齊聚在大鵬灣濱灣碼頭，百帆齊發。（鵬管處提供）

疫情重創台灣觀光 旅遊業，觀光局所屬13個國家風景區去年與前年相比，遊客到訪數也大幅衰退近三成。觀光局明年營運預算 達38.69億元，但遊客銳減的東北角與茂林風景區預算不增反減，立法院預算中心要求預算合理分配。

據觀光局統計，去年全年度13個國家風景區總到訪遊客數近4659.35萬人次，較前年全年近6652.1萬人次，銳減29.96%。其中屏東大鵬灣遊客數一口氣減少93.14%，日月潭 也減少42.89%，東北角與宜蘭海岸減少30.81%。

阿里山國家風景區去年與前年相比，到訪遊客數也縮減22.07%，萎縮幅度排名第四。此後依序為，北海岸與觀音山風景區減少17.48%，雲嘉南濱海縮減16.4%，茂林風景區縮減14.8%，澎湖風景區縮減14.07%，西拉雅風景區縮減12.5%。

但在疫情下，仍有包含東部海岸風景區、花東縱谷與馬祖風景區到訪遊客數逆勢成長，依序分別成長33.77%、15.85%與2.83%。

為振興觀光，觀光局明年度編38.69億元投入13國家風景區營運，預算規模還是自2019年以來新高。與今年預算相較，日月潭預算成長36.8%最多，其次為北海岸與觀音山的10.28%。

但明年度預算擴增，部分風景區分配到的營運預算卻縮減，其中以東北角暨宜蘭海岸風景區縮減最多達37.56%，馬祖減少13.28%，茂林風景區減少4.47%，其中東北角與茂林去年度遊客數還大幅縮減。

預算中心表示，全國13個國家風景區去年總遊客數雖比前年銳減，但部分風景區也能逆勢成長，觀光局應審慎評估個風景區營運情形，合理配置經費資源。