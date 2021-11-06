校園瘋魷魚遊戲 童模仿「槍斃」家長傻眼

北部某國小在萬聖節前夕的上學時間，由大人穿上韓劇「魷魚遊戲」的粉色工裝當殺手，還拿著相當逼真的道具槍對人作勢射擊，學生在旁全程目睹。（圖：讀者提供）

韓劇「魷魚遊戲 」掀起熱潮，也成為不少孩子萬聖節 造型首選；有國小在萬聖節前夕，由大人身著粉色工裝當殺手，還拿道具槍作勢射擊，學生全程目睹；也有教師看見小學生下課玩起「血腥木頭人」，用手中的紙槍「射爆」輸家，種種跡象讓家長憂心暴力已進入校園，更怕後續帶來模仿與校園霸凌。

「魷魚遊戲」以童趣題材包裝殺人遊戲，因題材新穎，在全球引發風潮，卻也帶來模仿效應，海外已傳出多起青少年模仿暴力情節傷人的事故；部分歐美學校擔憂學生模仿劇中暴力行為，甚至祭出服裝禁令。如台灣 小學校園也出現劇中「你已經死了」、「你被我射爆了」等對話。

一名教師表示，班上確實有少數同學把劇情帶入課後遊戲，若有同學擅自移動，就拿紙槍作勢射擊，令她相當頭痛；也有粗心的國小教師在課堂播放相關片段，直到學生回家向家長反映「我好怕有人死掉」，家長向學校投訴，學校才意識到「不對勁」。

北部某國小則是趁著萬聖節前夕，在校園玩起「血腥木頭人」。該校校長受訪時表示，該活動主要是家長會發起，希望與孩子同歡，自己也應邀扮演美國隊長保護學生；他坦言當下「確實沒考慮到很清楚」，未來會避免此狀況再發生。

也有國小一年級生的家長提到，根本沒給孩子看「魷魚遊戲」，孩子的畫作卻出現血腥劇情，憂心孩子將暴力視為理所當然。他認為，現在學生不用網路也很難，政府應嚴加把關，做好分級與宣導。

另外，還有家長表示，先前動畫「鬼滅之刃」劇情，正義的一方要把鬼的頭砍掉才算打敗它，孩子也跟著在日常生活學砍頭，批評政府的分級制度做半套，「『海賊王』抽菸劇情都有馬賽克，為何大白天還會在網路上看到殺人情節」。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，中小學生還沒辦法好好分辨真實與虛偽，至少要等到高中後，才比較能看清社會樣貌，若家長還帶頭模仿片段，家長自己也該要檢討；她認為，任何在校園做的事情，都該具備教育意義。