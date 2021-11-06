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三中案上訴 北檢改造1.5坪戰情室再戰

記者王聖藜／台北6日電
台北地檢署的「三中戰情室」面積僅一點五坪大小，空間相當狹小。（記者王聖藜／攝影）
台北地檢署的「三中戰情室」面積僅一點五坪大小，空間相當狹小。（記者王聖藜／攝影）

前總統馬英九被控賤賣黨產三中案一審判無罪，台北地檢署上訴勢在必行，北檢為論告三中案，將第二辦公室面積僅一點五坪的影印間，改成「三中戰情室」，三中案在宣判前，戰情室就常挑燈夜戰，最近又悄悄「開張」，為三中案決戰二審提前布局。

台北地檢署檢察長林邦樑說，三中案是否要上訴的事，已指示公訴組檢察官主責，如有必要會請二審檢察官協同辦案。外界認為上訴對象可能包括獲判無罪的蔡正元妻子洪菱霙、岳父洪信行，檢方回應「收判後會研議處理」；據了解，中影將會遞狀請求檢方代為上訴。

林邦樑說，三中案的公訴檢察官團隊上法庭只就法論法，法院預計下周會將判決書正本送抵檢方，收到判決後，將請檢察官研究無罪判決有無法律爭議、認事用法有無謬誤。

事實上，「三中戰情室」原型是一般書記官使用印卷的影印室，因三中案檢察官有輸不得的壓力，法庭攻防的突襲準備，有祕密必要性，去年中，將如彈丸之地的印卷室重新整裝，改造成適合開專案會議的一方空間。

三中案一審由主任檢察官陳韻如率檢察官黃聖、唐仲慶論告，法庭中抗衡的是馬英九的辯護人吳柏宏、劉紀翔，吳、劉打「馬案」官司勝率高，檢方大意不得。

前總統馬英九被控賤賣黨產三中案一審判無罪。(本報資料照片)
前總統馬英九被控賤賣黨產三中案一審判無罪。(本報資料照片)

檢察官 馬英九

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