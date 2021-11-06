新聞評論／教召被迫延長 有當頭棒喝之效？

教召新制延長年限，最近引爆許多「七年級生」怒火。圖為教召示意圖。（圖：陸車步訓部提供）

美中角力，波及台灣 ；在共機擾台日烈及可能奪取東沙等傳聞下，蔡英文政府除加強對美武器採購，也決定擴大後備軍人教育召集。國防部 宣布明年教召人數將達1萬5000人，由5天加長為14天，還要新增行軍、野外宿營等訓練科目。此舉，立刻引起「七年級生」不滿，抱怨「疫苗最後打，當兵排第一」。

鬆散已久的教召，驟然加緊時間，對役男、家屬、企業都難免造成不便。俟名單公布，勢必還有一波反彈。但台海局勢緊繃，美方軍事專家直指台灣後備戰力「虛有其表」，向來視年輕選民為鐵票的蔡政府明知此舉不討好，也得硬著頭皮上路。

全台退伍八年內的後備軍人高達77萬，第一波可動員數超過30萬人。但因承平日久，訓練聊備一格；民眾提起教召，許多人的批評都是浪費時間。馬政府強調「和中」，教召看似多餘；但蔡政府訴求「抗中」，即使擴大教召也被認為無濟於事，認為應該恢復「徵兵」才足以應付。民進黨「抗中保台」若不是喊假的，先擴大教召、再恢復徵兵，恐怕是必須要走的路。否則，一味抗中，靠什麼保台？

蔡英文上任後標榜強化國防，效果如何也值得檢討。表面上看，蔡政府投入國防的經費和資源確實高過馬政府，但這些投入能否換算為台灣對抗中共的軍力提升，仍有疑問。例如，繼2500億（台幣，以下同）特別預算 採購F-16戰機，政院又核定2400億元特別預算提升海空戰力。加計年度預算，未來五年台灣光是購買武器，每年就得花費近2000億。金額看似不低，但比起中共軍費漲幅仍然見絀，毫無自滿的空間。尤其軍事投資近半數仰賴特別預算，缺乏相應歲入支持；一旦計畫結束，是否有足夠的人員和經費維持，令人懷疑。

事實上，國軍人力的匱乏，嚴重程度其實更甚財力。目前志願役總數16.2萬，距國防部自認及格的九成「編現比」仍短缺7000人。近年國防部硬體「建樹」雖多，但背後都潛藏兵源不足隱憂。例如，宣揚成立「聯兵營」，卻不提各旅所轄營數由四個悄悄減為三個；又如，兩筆特別預算大舉擴編飛彈與無人機單位及一個F-16聯隊；為強化後備戰力，陸軍多了五個新訓旅，後備指揮部各縣市常備幹部大幅增加。這些計畫所需的近萬員額要如何填補，皆是嚴酷考驗。

以台灣的人口，能募得16萬餘志願役，比率已明顯高於先進國家。其代價就是，軍方為美化編現比常淪於「寧濫勿缺」，面對不適任人員也不敢汰除。而少子化斷崖已進入役男年齡層，五年後的國軍連維持現有規模都困難，遑論擴充。

解決國軍人力荒，恢復「徵兵」似乎是唯一方法。但以民進黨在政治上呼風喚雨，在國會強輾在野，它敢提出得罪選民的徵兵制嗎？蔡政府的問題是，擁有絕佳宣傳技能，能以美妙詞藻催眠群眾，善用主觀期待代替客觀評估；久而久之，就造成主觀意願超越客觀形勢，不知如何面對現實。以台灣社會近年「巨嬰化」的氛圍，就算改回徵兵，大量「不願役」重返軍中，艱難的部隊管教問題恐更失控。

近年美對台軍售頻傳突破，但民調卻顯示民眾對台海局勢認知愈來愈悲觀。主要是，蔡政府迷信單邊押寶，不惜搶當挑釁北京的馬前卒；國軍實力強化帶來的安心效應，不足抵過局勢惡化的幅度。如今教召被迫延長，代表政府先前一味粉飾太平的路線已難以持續。這點，能不能澆醒發熱的頭腦，幫人們重新釐清理想與現實的界線？