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「四個月夠嗎？」 被問役期是否延長 邱國正：認真思考

記者吳亮賢、侯俐安／台北6日電

台海局勢緊張，民眾黨立委張其祿昨於立法院會質詢時指出，台灣義務役「四個月真的夠嗎？」國防部長邱國正回應，役期是否加長，不是他說了算，但「我們也很認真在思考」，當成議題在研議。另外，國民黨立委李德維質詢內政部長徐國勇是否會研議將替代役納入教召？徐國勇回應，會慢慢來增加。

張其祿指出，世界各國義務役服役期限，台灣最短，例如南韓、越南、新加坡、芬蘭等，基本上都在兩年役期左右，台灣是不是要適當調整兵役制度，四個月役期是否足夠。

邱國正答稱，戰備、訓練都是與時俱進，大敵當前，要持續努力。至於役期要不要加長，不是他講了就好，要經過一個程序，這個建議他也聽過，「我們也很認真在思考」，已當成很好的議題研議。

對於美國國防部的中國軍力報告指出，共軍目標是2027年迫使台灣談判，邱國正昨受訪時表示，各國有其專業與立論基礎，會持續關注。至於屆時國軍實力能否抗衡中國？邱國正說，國軍建軍備戰，就是要讓對方發起攻勢前多方考量。

記者提問，若中國攻台，台灣可以支撐多久？邱國正則回應，「要有信心」。被問到若發生戰爭，會拿什麼來捍衛中華民國？邱國正表示，「當然是用我的生命」。有人批評他把兒子送到外國，邱國正說，「不用把兒子送去（戰場），我自己去就可以了」，他也強調，保國衛民是國軍的天職，冷嘲熱諷對兢兢業業的國軍不公平。

國民黨立委李德維昨也在立法院質詢內政部長徐國勇，因應兩岸關係緊張，是否會研議將替代役納入教召？徐國勇回應，會慢慢來增加，不要讓替代役忘記相關技能。

蘇貞昌昨受訪時表示，中國一直加強軍備，大秀肌肉，台灣在第一線，固然遭受最大的壓力，但同時得到國際的注意和支持，希望中國能夠維護周邊和平安全、地球永續，才是大國的責任。

台灣 中國 國防部

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