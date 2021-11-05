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彭文正為「小英論文門」案求換法官 被行政法院駁回

記者王聖藜／台北5日電
圖為台北高等行政法院。(記者王聖藜／攝影)
圖為台北高等行政法院。(記者王聖藜／攝影)

媒體人彭文正提確認總統蔡英文博士論文不存在之訴，遭一審法官駁回，二審廢棄判決發回後，仍分由同一法官審理。彭打行政訴訟，聲請換法官，台北高等行政法院認為，行政法官對此不具審判權，裁定駁回。可抗告。

台北高等行政法院認為，案件分配，必須事先訂定一般抽象的規範，將案件客觀公平合理分配給法官，以摒除恣意或其他不當干涉案件的分配作業，與承審法官是否有法定的迴避事由、是否應迴避而未迴避，其實有所不同。

行政法院認為，彭文正提訴訟時，將兩者混淆在一起，特於裁定中釐清，期以紛爭於聲請迴避事件中可妥適處理。

行政訴訟案緣起於彭文正主張，總統蔡英文沒有取得1984年英國倫敦政經學院的博士論文，沒有博士論文，就沒有博士學位可言，他因而被蔡英文提告妨害名譽。

彭文正認為，蔡英文的「論文門」案，造成他法律地位上的不安定，請求民事法官確認「博士論文不存在」，法官張詠惠審理後判駁回，彭上訴，二審認為，一審未盡闡明義務，不經言詞辯論就駁回彭的聲請，有重大程序瑕疵，廢棄原判決，發回一審更審。

不過，北院更一審時，還是分案給張詠惠法官承審，彭文正認為，此舉已侵害他憲法上受公平審判的權利，基於法官法定原則、法官迴避制度等，轉提行政訴訟，請求台北地院分案給其他法官審理他的民事案。

蔡英文 倫敦 英國

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