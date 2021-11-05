逆子殺母217刀沒報警先上網查廢死聯盟 判免死定讞

李姓男子持利剪217刀刺死母親，犯後查詢廢死聯盟網站，最高法院判無期徒刑定讞。(本報資料照片)

高雄市李姓男子討理髮費用遭拒，憤而拿剪刀猛刺母親217刀致死，他犯後查詢廢死聯盟、人權委員會網站，也致電媒體爆料，最高法院依殺害直系親屬罪判無期徒刑定讞。

李患有思覺失調症，平時多次以言語或肢體對父母、妹妹施暴；他2019年10月17日上不滿母親拒絕給理髮費用，雙方發生爭吵，他先拿按摩器、木椅毆打母親，再拿利剪狂刺母親217刀，導致母親倒臥血泊，大量失血身亡。

李行 凶後未報警，反而先上廢死聯盟、人權委員會、人權公約、身心障礙等網站查詢資訊，再打電話給媒體爆料，經記者通報警方，才讓案件曝光。

李起初否認犯行，直到高雄高分院二審審理期間才坦承；他曾稱「記憶中跟媽媽吵得激烈，下一個記憶就是我坐床上，媽媽已經躺在地上了」，也稱上網查廢死聯盟是怕誤會，李的律師也認為他患有精神疾病，應依法減刑或判決無罪。

高雄地方法院一審根據精神鑑定結果，認為李犯案時行為辨識能力未降低，但符合自首要件減刑，依殺害直系親屬罪判無期徒刑。

高雄高分院二審認為，除一審委託長庚醫院鑑定的結果外，囑託凱旋醫院再行鑑定也指出李犯案時行為和辨識能力未受精神疾病影響，不得依法減刑。

二審指出，李雖符合自首要件，但考量犯罪過程和情節也不宜減刑，另對李而言，母親是主要照顧、協助就醫者，恩德無邊，但他未能感恩回報，反而逆倫弒母，惡性重大。

二審認為，李固應從重量刑，但本案為偶發，不是有計畫性犯罪，且李長期被精神疾病所困，導致人倫悲劇，仍判他無期徒刑；案件上訴後，最高法院認為二審認事用法無違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。