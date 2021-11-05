我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

維州慘敗、新州險勝 民主黨開轟：沒人選拜登當羅斯福

亂開龍潭大池水閘門水淹下游商家 無聊男判刑3月

記者曾健祐／桃園5日電
龍潭觀光大池。（本報資料照片）
龍潭觀光大池。（本報資料照片）

桃園鄭姓男子無聊闖入龍潭觀光大池，還故意破壞水閘門電箱並徒手開啟水門，導致蓄水無預警排進下游水溝，結果水位上漲淹進附近的腳踏車商家，一度造成對方無法營業受影響，檢警調閱監視器抓到鄭，法院認為，鄭造成下游居民安全疑慮，依妨害公務罪判他有期徒刑3月，可上訴。

檢警調查，鄭男（36歲）去年5月10日早上8時多，徒手破壞龍潭觀光大池的水閘門電箱門鎖，還任意開啟水閘門電箱門，將該大池內的蓄水排入水溝，結果大水灌入下游的腳踏車商家，導致對方無法營業。

鄭男落網坦承不諱，表示時確實有無故破壞電箱門，再徒手開啟水閘門；龍潭觀光大池的駐衛警證稱，平時水閘門電箱都是上鎖狀態，僅有他和課長有鑰匙，且當時經民眾通報後，到管理中心查看水閘門電箱就發現遭人破壞。

檢方查看現場監視器、照片也拍下鄭男闖入、破壞畫面，但經函詢龍潭觀光大池主管機關桃園市政府，並無相關核准蓄水建造物或其他建造物資料，偵結依毀損公務員職務上掌管物品罪嫌起訴鄭。

法院審酌，鄭男任意破壞龍潭觀光大池的水閘門箱門鎖，漠視國家公權力，且造成下游居民安全出現疑慮，國家也須以國庫收入支出維修公物費用，考量他犯後坦承等，依損壞公務員職務上掌管之物品罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。

觀光

上一則

彭文正為「小英論文門」案求換法官 被行政法院駁回

下一則

中央與大陸溝通水果問題沒結果？台東縣長：騙小孩

延伸閱讀

地球的災害

地球的災害
拜登在G20簽行政命令 要求加快解決供應鏈危機

拜登在G20簽行政命令 要求加快解決供應鏈危機

教練的寳地

教練的寳地
倫敦強硬減碳 外送多騎腳踏車

倫敦強硬減碳 外送多騎腳踏車

熱門新聞

世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
CNN報導，根據美國國防部紀錄，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。(Getty Images)

美軍在台協訓部隊有多少？CNN：從10人增至32人

2021-10-29 02:54
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
軍方證實，陸戰隊99旅派出約40名官兵，赴關島美軍基地訓練，部隊現已返台；圖為兩棲偵搜大隊海上操舟。（本報資料照片）

立委批蘇貞昌抗中：兩岸若交戰 要孩子戰死沙場？

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆