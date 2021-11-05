我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

維州慘敗、新州險勝 民主黨開轟：沒人選拜登當羅斯福

酒店女涉殺包養男 父親認罪一家口供兜不攏

記者林宛諭、簡慧珍／彰化5日電
林姓女子二年前帥氣短髮、酷似男孩，與目前長髮亮麗外型（圖）落差很大。（取材自臉書）
林姓女子二年前帥氣短髮、酷似男孩，與目前長髮亮麗外型（圖）落差很大。（取材自臉書）

30歲酒店林姓女子疑設局殺害包養他的51歲張姓男友，前天被收押，林女父母和弟弟也涉案遭約談，但供詞兜不攏，檢方認為三人涉嫌重大、有串證之虞，昨天同依殺人罪聲押。法院裁定林父准押，林母和弟弟各10萬台幣（約3590美元）交保，限制住居。

林姓酒店女子涉嫌殺害張姓男友，父母和弟弟也涉案，疑似一家共謀。（圖：警方提供）
林姓酒店女子涉嫌殺害張姓男友，父母和弟弟也涉案，疑似一家共謀。（圖：警方提供）

張姓男子上月29日在彰化被發現成水流屍，臉、腳纏繞塑膠袋與童軍繩，身體綁空心磚，眼睛貼膠帶，頭罩黑袋；頸部及腹部皮下出血，疑遭毆打及勒頸。

據了解，林女父親後來坦承行凶，稱看到張男打女兒，出手教訓，下手太重將人打死而棄屍；林母、林弟仍否認動手。

檢警認為四人供詞有諸多疑點，是林女犯案後家人代為掩護，還是林女與家人謀財害命，仍要調查。另張有無被下藥迷昏，生前或死後落水，也待解剖報告釐清。

林姓女子二年前帥氣短髮、酷似男孩（圖），與目前長髮亮麗外型落差很大。（取材自臉書...
林姓女子二年前帥氣短髮、酷似男孩（圖），與目前長髮亮麗外型落差很大。（取材自臉書）

警方調查，張男疑為詐騙集團成員，收入頗豐，上月15日開車南下找林女，當晚兩人夜宿鹿港汽車旅館，16日張男載林女回福興鄉住家，與林女父母、弟弟共乘汽車出遊。

林女供稱途中與張男因感情爭吵，「友人」替她出氣失手誤殺張男，但不願說明是誰；林女父母、弟弟在檢警調查時也都不配合，誰開車、車內座位分配、發生何事都稱「忘記了」、「在睡覺」。

檢警調閱監視畫面，林女一家和死者乘車從福興到芳苑，中途沒人下車，也沒有棄屍畫面，當天傍晚行經芳苑到埔鹽間，車子曾消失20至30分鐘，研判就是棄屍時間。

死者遇害當天，帳戶一直有人提款，至少領了100萬元台幣，檢警查出是林女所為，不過林一家人仍否認提領張的存款。

林女鄰居說，林母很會花錢，常為錢跟林父爭吵，曾吵到警察上門勸架，如果一家人涉案，肯定是為了錢。

汽車 詐騙集團 警察

上一則

中央與大陸溝通水果問題沒結果？台東縣長：騙小孩

下一則

陸女假健檢真賣淫 名醫涉開上萬張假證明

延伸閱讀

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著
稱遭槍殺青少年的父母不及格 麥當勞執行長引爭議

稱遭槍殺青少年的父母不及格 麥當勞執行長引爭議
包養酒店妹 男疑遭設局害命淪水流屍

包養酒店妹 男疑遭設局害命淪水流屍
疑遭酒店女一家四口合謀殺害 警查出男疑為詐團成員

疑遭酒店女一家四口合謀殺害 警查出男疑為詐團成員

熱門新聞

世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
CNN報導，根據美國國防部紀錄，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。(Getty Images)

美軍在台協訓部隊有多少？CNN：從10人增至32人

2021-10-29 02:54
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
軍方證實，陸戰隊99旅派出約40名官兵，赴關島美軍基地訓練，部隊現已返台；圖為兩棲偵搜大隊海上操舟。（本報資料照片）

立委批蘇貞昌抗中：兩岸若交戰 要孩子戰死沙場？

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆