酒店女涉殺包養男 父親認罪一家口供兜不攏

林姓女子二年前帥氣短髮、酷似男孩，與目前長髮亮麗外型（圖）落差很大。（取材自臉書）

30歲酒店林姓女子疑設局殺害包養他的51歲張姓男友，前天被收押，林女父母和弟弟也涉案遭約談，但供詞兜不攏，檢方認為三人涉嫌重大、有串證之虞，昨天同依殺人罪聲押。法院裁定林父准押，林母和弟弟各10萬台幣（約3590美元）交保，限制住居。

林姓酒店女子涉嫌殺害張姓男友，父母和弟弟也涉案，疑似一家共謀。（圖：警方提供）

張姓男子上月29日在彰化被發現成水流屍，臉、腳纏繞塑膠袋與童軍繩，身體綁空心磚，眼睛貼膠帶，頭罩黑袋；頸部及腹部皮下出血，疑遭毆打及勒頸。

據了解，林女父親後來坦承行凶，稱看到張男打女兒，出手教訓，下手太重將人打死而棄屍；林母、林弟仍否認動手。

檢警認為四人供詞有諸多疑點，是林女犯案後家人代為掩護，還是林女與家人謀財害命，仍要調查。另張有無被下藥迷昏，生前或死後落水，也待解剖報告釐清。

林姓女子二年前帥氣短髮、酷似男孩（圖），與目前長髮亮麗外型落差很大。（取材自臉書）

警方調查，張男疑為詐騙集團 成員，收入頗豐，上月15日開車南下找林女，當晚兩人夜宿鹿港汽車 旅館，16日張男載林女回福興鄉住家，與林女父母、弟弟共乘汽車出遊。

林女供稱途中與張男因感情爭吵，「友人」替她出氣失手誤殺張男，但不願說明是誰；林女父母、弟弟在檢警調查時也都不配合，誰開車、車內座位分配、發生何事都稱「忘記了」、「在睡覺」。

檢警調閱監視畫面，林女一家和死者乘車從福興到芳苑，中途沒人下車，也沒有棄屍畫面，當天傍晚行經芳苑到埔鹽間，車子曾消失20至30分鐘，研判就是棄屍時間。

死者遇害當天，帳戶一直有人提款，至少領了100萬元台幣，檢警查出是林女所為，不過林一家人仍否認提領張的存款。

林女鄰居說，林母很會花錢，常為錢跟林父爭吵，曾吵到警察 上門勸架，如果一家人涉案，肯定是為了錢。