防疫旅館不足 指揮中心籲春節分批返台挨批

春節返台檢疫 訂房大亂 製表／記者整理

春節返鄉及入境旅客全面改為「10＋4」檢疫，但防疫旅館 數不足；中央力拚年底3.4萬房檢疫量能，但返鄉大軍粗估多達4萬，出現嚴重落差。交通部觀光局除協調地方「加速」旅宿業者投入量能，中央流行疫情指揮中心更鼓勵民眾分批返台，並請航空業者協助改票因應。

指揮中心估計，春節返鄉高峰將落在1月初至1月底，2月開始趨緩。

前疾管局長蘇益仁指出，台灣 預計年底要達二劑六成覆蓋率，屆時應比照國外實施疫苗護照，打滿兩劑且滿14天，並依國家風險，訂定不同檢疫措施，如今台灣還是只能訂出「10＋4」檢疫措施，讓檢疫規定原地踏步，但「若不破除清零的心結，邊境永遠無法放寬。」

指揮中心日前調整春節返台居家檢疫措施，從非重點高風險國家返國，入住防疫旅館從14天縮短為10天，另四天可返家檢疫；前天再宣布印度、英國、緬甸自11月6日起從「重點高風險國家」移除，也就是入境旅客都可「10＋4」。

「放寬檢疫」措施除了讓訂房大亂，交通部長王國材也承認春節返鄉旅客估計有4萬人，與現有防疫旅館存在許多差額。指揮中心發言人莊人祥表示，觀光局已協調地方政府加速旅宿業者投入量能，短期內可增加旅館數的開設。

不過，開設防疫旅館誘因不足、效果有限，指揮中心昨天只能改向民眾喊話，「鼓勵分批返台」。

「回家鄉就是為了過年，為了和家人團聚，怎麼分批？乾脆不回去了。」部分台商昨天受訪說，回台一趟、加上隔離費用，似乎不怎麼划算，等兩岸隔離更鬆綁時再說吧。

疫情讓大陸部分台商已經逾兩年沒返台，春節檢疫「10＋4」方案，有台商表示「只差四天，有差嗎？」同時「10＋4」方案還要求四天得一人一戶，「很多台商並不具備這樣的條件」。面對隔離費用高、天數長的返鄉成本，台商最終仍是有家歸不得。

有台商無奈透露，逾兩年沒回台，老婆已經抗議「今年再不回家，不是你在大陸『離職』，就是我在台灣『離婚』。」一句玩笑話，道盡辛酸。還有台商表示，因為太久無法回台，確定要被中華民國除籍，健保也不能用。

另外，台灣昨天新增二例新冠肺炎確診個案，其中一例本土個案為本國籍30多歲男性，境外移入一例為2日自義大利返台，入住防疫旅館居家檢疫，昨天確診。