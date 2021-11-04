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疑遭酒店女一家四口合謀殺害 警查出男疑為詐團成員

記者簡慧珍／彰化4日電
彰化縣消防人員把張男從東螺溪拖上岸，抬到救護車載走。(圖：民眾提供)
彰化縣消防人員把張男從東螺溪拖上岸，抬到救護車載走。(圖：民眾提供)

 疑為詐騙集團成員的台北市張姓男子浮屍彰化縣埔鹽鄉東螺溪，檢警查出他的林姓女友一家四口涉嫌合謀布局殺人，張男死後，金融帳戶陸續被提領逾100萬元(台幣，下同)，林女的鄰居聲稱林女父母常為錢爭吵，檢警已朝向財殺方向偵辦。

彰化檢方指揮溪湖警分局調查，張男（51歲）疑為詐騙集團成員，愛上30歲酒店小姐林女，贈送BMW雙門四人座轎跑車，另每月支付10萬元包養，本月15日張男開車南下到彰化縣福興鄉找林女，兩人當天晚上夜宿鹿港汽車旅館，16日張男載林女回福興鄉住家，和林女的父母、弟弟共乘BMW出遊。

林女供稱，她和父母、弟弟、張男到鹿港和芳苑鄉海邊遊玩，途中她和張男為了感情的事爭吵，一時氣憤失手誤殺張男。林女的父母、弟弟對於誰開、車內座位分配都推稱「忘記了」或「剛才在睡覺，不知道。」林女一肩扛起殺人罪責，林女的父母和弟弟也推稱不知林女如何殺張男、如何包裹屍體和運屍。

檢警調閱錄影監視畫面，到目前為止，林女和父母、弟弟、張男共乘的車子從福興到芳苑，沒有任何人下車的畫面，也沒棄屍畫面，但16日傍晚林女一家四口和張男共乘的車子從芳苑鄉到埔鹽鄉之間離奇消失20到30分鐘，林女一家四口都說「不記得」「睡著了」，不願說出那段時間發生什麼事。

張男的兒子報警指稱，16日之後，他爸爸的帳戶一直有人提領存款，累計至少100萬元。不過林女一家四口迄今不承認提領張男的存款。因林女的鄰居指稱，林母很會花錢，常為金錢開銷跟林父爭吵，兩人吵到警察上門勸架，如果林女的父母涉案，肯定是為了錢。

詐騙集團 警察 汽車

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