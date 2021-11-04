我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

「台被隔離在氣候峰會外」 環保署：恐影響晶圓供應鏈

記者張加／台北4日電

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）正在英國格拉斯哥舉行，台環保署副署長沈志修昨指出，台灣至今因政治因素，只能以NGO（非政府組織）觀察員名義參加，「被迫隔離」在氣候公約會議之外。

沈志修表示，以台灣有限的自主能源，以及外貿導向的經濟體制，若不能順利連結巴黎協定第六條為碳市場體系等規則，將影響台灣晶圓產業的綠化與製程規畫，並波及國際產業供應鏈的穩定狀態。

沈志修說，尤其在面對全球碳邊境管制措施所帶來新的關稅貿易障礙威脅，台灣產業競爭力將因不能享有巴黎協定第六條的公平對待而遭弱化。

「台灣推動參與聯合國氣候變化綱要公約代表團」今將出發，昨在外交部舉行線上說明會，由代表團團長沈志修、外交部條約法律司副司長趙彥清、經濟部能源局綜合企劃組組長莊銘池、經濟部工業局永續發展組副組長曾志雄出席說明。

「我們是被迫隔離在氣候公約會議之外。」沈志修指出，台灣被排除在外是不公平的，但台灣未因此放棄承擔聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）呼籲各國所應共同承擔的責任。他表示，對抗氣候變遷衝擊應是全球一體的工作，缺少任一國家都不完整，缺少台灣這個重要夥伴，是全球對抗氣候變遷衝擊工作的重大損失；希望氣候變遷因應可以立刻加入台灣這樣的角色，讓台灣有機會免於氣候衝擊不可逆的反應。

沈志修提及，今年特別的是，台方將在COP26期間、11月7日舉辦「台灣日」活動，傳達台灣不會在國際氣候行動中缺席，堅定宣示2050淨零轉型的決心。鄭文燦將以連線方式，分享桃園經驗。

台灣 氣候變遷 聯合國

上一則

新聞眼／派系躁動爭權 蔡主席像局外人

下一則

黑白集／藻礁、白海豚…這代價「愛台黨」付得起嗎？

延伸閱讀

氣候峰會動用400架專機碳排量驚人 英媒批偽善

氣候峰會動用400架專機碳排量驚人 英媒批偽善
拜登：習近平不來COP26是大錯 不擔心美中爆武裝衝突

拜登：習近平不來COP26是大錯 不擔心美中爆武裝衝突
美助台入聯 再拿台灣測試北京

美助台入聯 再拿台灣測試北京
為川普退巴黎協定致歉 拜登誓領導對抗氣候變遷

為川普退巴黎協定致歉 拜登誓領導對抗氣候變遷

熱門新聞

世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
CNN報導，根據美國國防部紀錄，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。(Getty Images)

美軍在台協訓部隊有多少？CNN：從10人增至32人

2021-10-29 02:54
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
四大公投對決，蔡英文總統表示，「四個不同意，台灣更有力」。（中央社）

台灣公投對決 蔡英文下令備戰 喊「4不同意」

2021-10-28 11:59

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明