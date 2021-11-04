黑白集／藻礁、白海豚…這代價「愛台黨」付得起嗎？

經濟部次長曾文生（圖） 昨天在立法院表示經濟部以務實態度推動三接及藻礁保育，以藻礁保護最大化及供電影響最小化推出天然氣第三接受站外推案，縮小開發規模兼顧生態保育。記者曾學仁／攝影

桃園「三接」剛要接受護藻礁公投 的審判，台電又忙著在基隆協和電廠推「四接」，所幸環評初審觸礁。挨了巴掌後，經濟部次長曾文生要求台電「回去做功課」，檢視替代方案。

只為協和電廠要從燃油改為燃氣，就要填海造陸建天然氣 接收站，這會不會太荒唐？「三接」破壞千年藻礁，「四接」破壞七萬多株珊瑚，光為了蔡總統的能源轉型，珍貴的海岸一處處被破壞。接下來，台中港的「五接」還會破壞白海豚棲地，這代價「愛台黨」付得起嗎？

曾文生要台電「回去做功課」，說白了，就是把責任全部推給台電。但區區一個台電，哪扛得起蔡總統偉大的能源轉型政策？總統一個不務實的願景全都堆到台電身上，就算把它壓死了，也難以實現。那麼，曾文生為什麼不問一問經濟部的責任，不問問自己有沒有做好功課？

事實上，國家能源政策是行政院的責任，而電廠及建港則涉及經濟部、環保署權責，怎能都算在台電頭上？這似乎正是蔡政府的慣常模式：決策者出一張嘴，執行者被操到過勞死。46死的城中城大火，也就工務局長和消防局長下台了事，不是嗎？

為一家電廠建一個天然氣接收站，這是多愚昧的事。魯鈍卑微的台電，沒那個政治頭腦；不如曾文生自己做點功課吧。