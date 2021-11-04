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包養酒店妹 男疑遭設局害命淪水流屍

記者林宛諭／彰化4日電
30歲林姓酒店女子(圖)疑和同夥誘出包養她的張姓男子，謀財害命。張的友人在臉書爆料為他討公道。(翻攝自爆料公社)
30歲林姓酒店女子(圖)疑和同夥誘出包養她的張姓男子，謀財害命。張的友人在臉書爆料為他討公道。(翻攝自爆料公社)

彰化縣埔鹽鄉上周五發現一具水流屍，身上綁著石頭，指紋比對是51歲張姓男子；警方查出死者包養30歲林姓酒店女子，失蹤後林女持他的提款卡盜領，涉有重嫌。

彰化縣福興鄉林姓女子涉嫌殺害其張姓男友，檢警調查發現，林女父母及弟弟也涉案，檢方今天依殺人罪將3人聲押，彰化地方法院裁定林女父親准押，林母和林弟各以10萬元(台幣，下同)交保，並限制住居。

警方調查，張男去年在台北某酒店認識家住彰化的林姓女子，包養同居。上月15日他向友人說要到彰化鹿港，從此失聯，家屬向台中警方報案。

上月29日下午，彰化埔鹽東螺溪發現一具水流屍，身上沒有證件，頸、腳二處各被綁上石塊和空磚，頭罩黑色袋子，眼睛被矇住，明顯遭人殺害，沉屍滅跡；警方採證指紋特徵送刑事局比對，確定是失蹤近半月的張男。

彰化、台中兩地警方共同偵辦，發現張男失聯後曾有人提領他的存款，調銀行監視錄影畫面查出是林女，前天到彰化福興鄉林女老家將她拘提到案。

林女供詞反覆，一開始說不知情，得知張男遺體被尋獲，才改口稱當天帶張男與親友到海邊玩，因兩人口角拉扯，親友替她出氣失手將張男打死。檢方認為她多所保留，疑點交代不清，昨天凌晨聲押獲准。

死者好友前晚爆料，張男對林女很好，要什麼給什麼，張男包養她，每月至少10萬台幣起跳，還用她的名字買了一輛進口名車。

今年9月11日，六名自稱林女「表哥」闖進張男租屋處，說家人不允許他們交往，把林女帶走，還想牽走車子。上月8日，張男約大家一起吃熱炒，林女突然出現，兩人手牽手離開，看似復合，沒想到一周後就發生悲劇。

據了解，檢警已確定至少三名共犯，正拘捕中；昨天下午也偵詢林女父母和弟弟釐清相關疑點。

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