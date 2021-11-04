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春節返台檢疫10+4 訂房大亂 防疫旅館電話被打爆

台灣新聞組╱綜合4日電
春節返鄉檢疫放寬成「10+4」，卻導致防疫旅館訂房大亂，業者這幾天都在忙著詢問客人是否要調整訂房天數。圖為桃機入境旅客前往檢疫申報。(記者季相儒／攝影)
春節返鄉檢疫放寬成「10+4」，卻導致防疫旅館訂房大亂，業者這幾天都在忙著詢問客人是否要調整訂房天數。圖為桃機入境旅客前往檢疫申報。(記者季相儒／攝影)

指揮中心日前調整春節返台居家檢疫措施，從非重點高風險國家返國，入住防疫旅館從14天縮短為10天，另4天可返家檢疫；昨再宣布，印度、英國、緬甸自11月6日起從「重點高風險國家」移除，也就是屆時所有入境旅客都可「10+4」。但該措施已致訂房大亂，防疫旅館電話被打爆，許多早已訂好房的旅外民眾急著縮短訂房時間，業者則焦急「多出的4天反變空房，怎麼辦？」

交通部長王國材昨天說，目前全台估有3萬1000間防疫旅館房間數，春節返鄉旅客估有4萬人，確實存在差額，但改成「10+4」後，需求面可降低。觀光局長張錫聰也說，原14天措施，一家旅館1間房1個月僅能接兩梯次，但改為10天後，1個月可接3梯次，量能可增加。

不過，不少防疫旅館業者卻認為，該政策看似惠民，但不僅沒有任何科學數據，勞民傷財，也恐讓全台曝露在本土疫情再起的風險。且居檢天數縮短，業者營收減少，是否能接到3梯次客人，仍在未定之天，業者反而還快瘋了，全部訂單都要重新確認天數。

桃園市有27家防疫旅館約3000間房，業者忙得一團亂。多家防疫旅館業者說，民眾改機票日期很麻煩，大約三分之一旅客調整訂房天數，也有旅客怕影響親友，維持14天都住防疫旅館，問題是空出4天無助房間周轉率，旅客提早回國才有幫助。

業者說，不僅民眾急著想縮短訂房時間，業者也跳腳「要怎麼調整？」急問市府該怎麼辦，一方面擔心民眾退房後又回頭找房間，更因後面的檢疫者不太可能改機票提前入住，憂心4天全變空房。

新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏說，多出來的4天也不可能再卡客人進來，政策難面面俱到，但仍希望政府宣布前能跟業者先溝通。

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