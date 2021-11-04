國健署修法 墮胎擬不須配偶同意 恐衝擊婚姻

優生保健法修法重點

台灣 優生保健法將出現重大變革，衛福部國健署上周邀集各界專家研議修法，除了將優生保健法改名為生育保健法，另基於維護已婚女性的生育自主權，取消已婚婦女人工流產須取得配偶同意規定，也就是妻子如欲墮胎，不必經過配偶同意，這對傳統婚姻觀念恐造成重大衝擊。

此項修法草案最快明年1月預告，參與修法的婦產科醫學會理事長黃閔照表示，取消已婚婦女人工流產的配偶同意權，爭議較大，草案預告後還需尋求社會共識。

此次修法的另一重點為未婚懷孕的少女對人工流產，若與法定代理人等意見衝突時，雙方須經諮商，而不是由家長說了算數。國健署長吳昭軍指出，未婚的未成年人想不想人工流產，應由自己決定，父母（法定代理人）意見不能違背當事人意願。

至於已婚女性人工流產，無須取得配偶同意，該項修法勢必引發熱烈討論，正反意見不一。對此，吳昭軍表示，尊重性別平等及女性權利已是國際趨勢，台灣也已通過「病人自主權利法」，任何醫療處置都需尊重當事人意願。

臨床婦科醫師看法不一，台北醫學大學附設醫院婦產部主治醫師劉偉民表示，已婚懷孕婦女想不想生，這應是取決於個人意志，他對這次修法採正面態度；但婦產科權威、總統府資政李茂盛表示，配偶沒同意權，約束力似乎也消失，有可能增加婚外情機率，如果沒有妥善溝通，婚姻恐陷入緊張，造成家庭、夫妻關係失和。

吳昭軍說，此次修法可說是大幅修正，連名字都改為生育保健法，因「優生」二字帶有歧視 意味，已不符合身心障礙者權利公約。

黃閔照說，醫學會站在尊重女性自主權及消除女性不平等條約等立場，支持取消已婚婦女人工流產須取得配偶同意的規定，因就生產事故給付案件數觀察，每年約有20多名婦女因懷孕死亡或出現併發症 ，若懷孕婦女無法依自己身體狀況選擇是否人工流產，對母親或胎兒不見得是好事。