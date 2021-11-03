王金平遇逼車隨扈亮槍 駕駛嚇壞報警

王金平座車（右）在新北市三重區疑似被民眾跟車，警衛官為此亮槍。(記者林昭彰／翻攝)

立法院前院長王金平 昨天上午驅車前往新北市參加空中大學校慶，行經三重區時，隨車鄭姓警衛官發現疑遭逼車而搖下窗亮槍警戒，嚇得吳姓駕駛報警。警方調查，鄭表示基於維安需求而亮出證件及配槍示警，吳表示沒看到警察證件，同意是誤會一場。

本報系聯合報報導，保6總隊否認員警「亮槍」，強調僅是「持槍警戒」，也沒有警方當街圍捕情事，當時是王金平座車遭尾隨、跟車，因身分及意圖不明，隨扈人員基於維安考量取出槍械警戒，並亮出警察服務證，對方見狀隨即離開並報警，王金平順利抵達蘆洲空中大學後，蘆洲與三重警分局員警循線追到空大了解狀況，並無當街攔截圍捕情事，也無踰越「警械使用條例」規定。

警方表示，吳姓男子聲稱只看到對方亮槍，沒有看到警察服務證，因此受到驚嚇報警，同時提供車號與行進方向，三重警分局通報蘆洲警分局協助攔截圍捕，後來運用車輛辨識系統鎖定車號，在空大校園內找到車輛盤查，當時王金平和警衛官都去參加校慶典禮，員警查驗鄭與司機身分、釐清過程後，向吳姓男子說明原委。

三重警分局副分局長許清事指出，吳男聽取說明後表示能理解鄭姓警衛官執行公務的立場，留下資料後便離去。

促台日發展 獲旭日大綬章

中央社報導，日本 政府今天公布2021年（令和3年）秋季外國人敘勳的受勳者名單，台灣 共三位受勳者，包括前立法院長王金平、國策顧問何美玥與台中寶覺禪寺主委林善超。日本台灣交流協會感謝三人長年在日台關係發展上的無私奉獻。

日本台灣交流協會透過新聞稿表示，王金平獲頒「旭日大綬章」。他的主要經歷包括擔任台日交流聯誼會榮譽會長、曾任東日本震災台灣慰問訪日團團長；對促進日本與台灣睦鄰友好及相互理解極具貢獻。

「旭日章」為日本政府每年春秋兩季頒發的高等勳章，分勳一等至六等；旭日大綬章、旭日重光章及旭日雙光章分別為勳一等、勳二等及勳五等。