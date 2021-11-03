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少子化衝擊 台多校停招「冷門」的中文系所

記者馮靖惠／台北3日電
台灣不少大學中文系所停招，世新中文系想改名招生，受到反彈暫緩。(本報資料照片)
台灣不少大學中文系所停招，世新中文系想改名招生，受到反彈暫緩。(本報資料照片)

少子化持續發威，大學冷門科系首當其衝。世新大學中國文學系兩年前研議是否更名為「中國文學暨傳播應用系」，有學生認為改系名事關未來就業，學校不該為招生，哄騙對新系名有幻想的學生；世新校方則指出，學校尊重中文系師生共識，暫緩改名。

根據教育部統計，台灣有近40所大學設有中文系。但2021學年度多所大學院校中文相關系所停招，包括逢甲大學中國文學系、高師大國文學系碩士在職專班、淡江大學中國文學系碩士在職專班、靜宜大學中文碩士在職專班等。

兩年前，世新教務處希望部分系所強化「傳播貫穿各學門」辦學特色，請中文系由下而上探討課程設計及學系名稱變革。世新大學校長吳永乾說，口傳系和英語系已分別更名為口語傳播與社群媒體學系、英語與傳播應用學系，課程內容也配合改造，申請入學人數大幅增加。

吳永乾說，中文系碩士班招生較不理想，大學部是申請入學管道分發使用率不佳。不過，中文系今年把註冊率提升至98%，中文系更名一事決議先暫緩。

世新中文系舉辦擬提更改系名說明會，中文系主任周玉山提到，中文系「外熱內冷」，中文系在境外很熱門，但在境內卻屬冷門科系，世新中文系必須思考「吸引力在哪裡？」

世新中文系系學會會長歐瑄婕說，不論對中文系評價如何，多數人聽到中文系都知道是什麼。改名將決定系上學生未來就業，「學生不該將自己的未來交給校方刀俎。」

台文系所與文學系所更早之前就有改名之爭。中正大學台灣文學研究所2016年8月改名為台灣文學與創意應用研究所；佛光大學文學系2012年8月改名為中國文學與應用學系。

淡江大學中文系副教授楊宗翰說，往應用走的中文系，根本還在嗎？大學各系所接連改名也是力圖求生下的不得不為，但是當一個國家的高等教育只剩下招生，還需要研究嗎？不需要研究的大學，還能稱作是大學嗎？

中國 台灣 招生

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