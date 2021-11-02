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城中城案再懲13基層 陳其邁喊重建扛責

記者王昭月、張議晨／高雄2日電
高雄市長陳其邁。(中央社)
高雄市長陳其邁。(中央社)

高雄「城中城」大火調查報告日前                                                                                                 公布，責任矛頭指向工務局、消防局未積極任事，繼消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭負責，市府昨天公布新一波懲處名單，包括工務局前任及現任建管處長、消防局大隊長等13人。

高雄市長陳其邁昨受訪說，團隊誠實面對、解決問題，並沒有迴避責任，也會負起災後重建、制度不足及行政管理缺失。藍營質疑第二波究責又是僅懲處基層公務人員，市長未負起政治責任，陳說，維護民眾住的安全是市府責任，責無旁貸，「所有責難，我會承擔」。

陳其邁表示，市府已稽查56棟20年以上、沒有管委會的住商混合大樓，加強消防、公安檢查，排除逃生障礙。危老或都更部分，公告河濱商城3棟危樓，成立專案辦公室，一周內與住戶協商拆遷，希望一個月內搬遷。河濱商城外，中都戲院、城中城如涉及公安就拆除。

工務局被懲處者是前建築管理處長江俊昌（已調觀光局副局長）、現任處長陳海通、課長及工程員等4人，記大過1次至申誡2次。消防局被懲處者包括專委、大隊長、科長、組長及基層承辦員共9人，記大過至記過一次處分。

消防局表示，對火災事件深切檢討，專委陳明桐100年起任火災預防科長、第二大隊長，負責業務督導也是轄區單位主管，記1大過，現任第二大隊大隊長高文宗記2小過、鼓山分隊長蕭志峰記1小過並調非主管職。

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