我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

通膨升溫 台灣3退休基金9月虧1336億

記者江睿智／台北2日電
全球通膨升溫，致全球股市動盪走跌，包括勞動基金、國保基金、退撫基金等三大政府退休基金，合計9月單月大虧1336億元。（本報系資料照片）
全球通膨升溫，致全球股市動盪走跌，包括勞動基金、國保基金、退撫基金等三大政府退休基金，合計9月單月大虧1336億元。（本報系資料照片）

全球通膨升溫，致全球股市動盪走跌，衝擊台灣政府退休基金收益表現，包括勞動基金、國保基金、退撫基金等三大政府退休基金，截至今年9月底合計收益數縮水至3409.4億元(台幣，已下同)，合計9月單月大虧1336億元。

台灣勞動基金運用局表示，9月雖然歐美主要國家放寬防疫管制措施，但在通膨升溫、美國將縮減購債、中國大陸恒大地產事件與限電政策等整治措施影響下，金融市場大幅震盪走低，股票及債券市場均呈現下跌。其中，台股加權指數9月下跌3.18%，MSCI全球股票9月下跌4.13%。

截至今年9月底止，勞動基金整體規模逾5兆元，評價後收益數為2639.4億元，收益率5.71%，9月單月大虧1111億元。

其中，新制勞退基金規模為逾3兆元，收益率5.6%；舊制勞退基金規模為9411億元，收益率6.71%；勞保基金規模為8299億元，收益率6.06%。

此外，受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為4578億元，收益數為253.4億元，收益率為6.26%，9月單月虧93.2億元。

至於公務人員退休撫卹基金，截至今年9月底，規模7083.1億元，收益數為516.6億元，收益率為7.69%；9月單月虧損131.7億元。

勞動基金、國保基金、退撫基金等三大政府退休基金，截至今年8月底合計收益數一度來到4745.3億元，但到9月底累計收益數縮水，亦即三大政府退休基金合計9單月大虧1336億元。

展望未來，勞動基金運用局表示，全球經濟活動持續往正向復甦，利率依舊偏低，市場資金充裕，為金融市場提供支撐，惟國際間存在疫情管控方式及疫苗覆蓋率差異，使得區域間經濟表現迥異，仍須密切掌握全球金融情勢，加強風險管控。

退休 台灣 股票

上一則

蔡英文提英檢代學測 師長怒批：有錢才能升學

下一則

春節返台檢疫10+4拍板 12/14上路

延伸閱讀

10月PMI連2月低於50榮枯線 中國製造業景氣收縮

10月PMI連2月低於50榮枯線 中國製造業景氣收縮
中國製造業亂流 對中小企業衝擊大

中國製造業亂流 對中小企業衝擊大
安大略機場 9月旅客量接近新冠肺炎疫情前水平

安大略機場 9月旅客量接近新冠肺炎疫情前水平
疫情來 河濱縣房價連11次創新高

疫情來 河濱縣房價連11次創新高

熱門新聞

一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
馳綠國際股份有限公司執行長許佳鳴表示，以便利商店中杯咖啡為基準，約15杯能製成圖中的雨靴。(中央社)

咖啡渣製鞋輸出全球 5杯做成步鞋、2杯變夾腳拖

2021-10-26 15:09
CNN報導，根據美國國防部紀錄，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。(Getty Images)

美軍在台協訓部隊有多少？CNN：從10人增至32人

2021-10-29 02:54
台積電創辦人張忠謀出席台灣玉山20周年慶祝大會晚宴，並發表專題演講。(記者余承翰／攝影)

張忠謀：美供應鏈不完整 推半導體在地製造難成功

2021-10-26 13:43

超人氣

更多 >
密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末
中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年
河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？