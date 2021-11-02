通膨升溫 台灣3退休基金9月虧1336億

全球通膨升溫，致全球股市動盪走跌，包括勞動基金、國保基金、退撫基金等三大政府退休基金，合計9月單月大虧1336億元。（本報系資料照片）

全球通膨升溫，致全球股市動盪走跌，衝擊台灣 政府退休 基金收益表現，包括勞動基金、國保基金、退撫基金等三大政府退休基金，截至今年9月底合計收益數縮水至3409.4億元(台幣，已下同)，合計9月單月大虧1336億元。

台灣勞動基金運用局表示，9月雖然歐美主要國家放寬防疫管制措施，但在通膨升溫、美國將縮減購債、中國大陸恒大地產事件與限電政策等整治措施影響下，金融市場大幅震盪走低，股票 及債券市場均呈現下跌。其中，台股加權指數9月下跌3.18%，MSCI全球股票9月下跌4.13%。

截至今年9月底止，勞動基金整體規模逾5兆元，評價後收益數為2639.4億元，收益率5.71%，9月單月大虧1111億元。

其中，新制勞退基金規模為逾3兆元，收益率5.6%；舊制勞退基金規模為9411億元，收益率6.71%；勞保基金規模為8299億元，收益率6.06%。

此外，受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為4578億元，收益數為253.4億元，收益率為6.26%，9月單月虧93.2億元。

至於公務人員退休撫卹基金，截至今年9月底，規模7083.1億元，收益數為516.6億元，收益率為7.69%；9月單月虧損131.7億元。

勞動基金、國保基金、退撫基金等三大政府退休基金，截至今年8月底合計收益數一度來到4745.3億元，但到9月底累計收益數縮水，亦即三大政府退休基金合計9單月大虧1336億元。

展望未來，勞動基金運用局表示，全球經濟活動持續往正向復甦，利率依舊偏低，市場資金充裕，為金融市場提供支撐，惟國際間存在疫情管控方式及疫苗覆蓋率差異，使得區域間經濟表現迥異，仍須密切掌握全球金融情勢，加強風險管控。