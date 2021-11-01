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海巡署整建東沙島 換雷達浚航道駐砲艇

記者洪哲政／台北1日電
東沙島。(軍聞社)
東沙島。(軍聞社)

東沙島屢遭國際媒體關注，認為有遭共軍攻佔的軍事威脅疑慮，現除海軍陸戰隊等國軍部隊進駐支援外，海委會海巡署已執行「東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」，計畫進駐兩艘配備機砲的100噸巡防救難艇，同時換裝網路傳輸系統與岸際雷達，進駐備援用機動雷達車，確保國家安全。

根據海岸巡防署2022年預算案顯示，海巡署針對東南沙進行雷達監控系統換裝，包括岸際雷達更新、雷達站整合光電設備，同時加入自動船舶辨識系統。並且執行「東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」。

海巡署表示，東沙環礁位處國際航道要衝，近年來因鄰近海域常有船舶海難、傷病後送及越南、大陸籍漁船越界作業等情事，海巡署計畫擬於東沙島長駐2艘總噸位100噸級巡防救難艇，將島上潟湖潮口及既有航道清淤，並利用既有航道及潟湖內進行海岸養灘及海岸林復育工作，恢復原有海岸生態環境，以彰顯人道救援及海洋保育之決心，維護國家海洋權益，有效確保國家安全。

海巡署委託台船所建造15艘新型百噸級巡防救難艇，配備有20機砲。

但立法院預算中心指出，「東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」，迄至2021年8月底止預算執行率低於3成；由於東沙群島位於台灣西南隅，距高雄約有240哩，島上無法提供施工機具，所需施工機具皆須由本島支應，對於機具動員及調度較為不易。另南海局勢亦恐導致海上運輸困難增加，存有高度不確定性，呼籲海巡署強化風險控管。

另據海巡署新年度預算案顯示，東沙島預計汰換高階防火牆及核心網路交換器等資安防護、網路傳輸節點重要設備；新年度「東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫」，也計畫更新東沙與南沙太平島的雷達系統，雷達站整合光電設備，並採購新機動雷達車登島備援，雷達站同時加入自動船舶辨識系統。

海巡100噸艇上的20機砲。(海岸巡防署提供)
海巡100噸艇上的20機砲。(海岸巡防署提供)

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